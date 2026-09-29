El secretario general del Sindicato de Choferes de Taxis de La Plata, Juan Carlos Berón, cuestionó el avance de las aplicaciones de viajes y reclamó que, si el Municipio decide regularizarlas, exista “igualdad de condiciones” con el servicio de taxis. “Si los van a legalizar, que sea igualdad de condiciones y en la misma proporción que la cantidad de taxis que hay en la Ciudad”, sostuvo durante una entrevista en Despierten Bonaerenses.

Berón aseguró que la actividad de los taxistas se vio afectada por el crecimiento de las aplicaciones. Según relató, el sector que representa se ve afectado por una grave crisis económica y advirtió que, además de mejoras para intensificar la actividad, si se legalizan las aplicaciones de viajes, deben tenerse en cuenta que, “si los taxis que debería haber en la Ciudad son 2.131, la cantidad de choferes de aplicaciones habilitados, debería ser la misma”.