El concejal de Fuerza Patria Juan Manuel Granillo Fernández planteó la necesidad de avanzar hacia una regulación de las aplicaciones de viajes en la Ciudad y sostuvo que el Municipio tiene la obligación de intervenir en una actividad que actualmente funciona sin habilitación. “Tenemos que buscar la forma de que convivan todos los sectores, pero con reglas de juego”, afirmó durante una entrevista en Despierten Bonaerenses.

El edil señaló que taxis y remises son actividades reguladas, mientras que las plataformas no lo están, y consideró que actualmente constituyen una competencia que funciona fuera de la normativa vigente. En ese sentido, explicó que para regularlas deberían contemplarse, entre otros aspectos, un registro de conductores, carnet profesional, inspección de los vehículos y seguro para transporte de pasajeros.

Granillo Fernández estimó que en La Plata habría unos 10.000 trabajadores de aplicaciones y sostuvo que la regulación debería contemplar también mecanismos para garantizar una competencia real entre los distintos sectores. E indicó que existen varios proyectos sobre el tema en el Concejo Deliberante y que se encuentra en marcha un proceso de discusión con los distintos sectores. “Si uno regula mal, es peor que no regular”, advirtió.