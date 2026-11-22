La familia de Ian Moche apeló el sobreseimiento de la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine en la causa por presunto maltrato contra el adolescente platense de 13 años y su madre, Marlene Spesso.

La Asesoría Tutelar también recurrió la resolución, al cuestionar cómo se ponderaron los derechos del chico frente a la libertad de expresión de la legisladora.

El fallo fue dictado el 4 de noviembre por Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires. El juez hizo lugar al pedido de sobreseimiento de la defensa al considerar que los dichos de Lemoine se inscribían en un debate público y que, en ese contexto, no configuraban la contravención de maltrato.

El origen a la causa

El expediente abarcó cuatro episodios ocurridos entre febrero y mayo de 2026, durante entrevistas y en publicaciones en la red social X. El primero fue el 3 de febrero, cuando Lemoine se refirió a Ian y a su madre en LN+. Allí acusó a Spesso de lucrar con la exposición mediática de su hijo y puso en duda el diagnóstico del adolescente al describirlo como “supuestamente autista”.

Al día siguiente, la diputada volvió a cuestionar en X la participación de Ian en actividades públicas y llamó a su madre “basura cobarde”. El 15 de mayo, en una entrevista en el canal de streaming Blender, acusó a Spesso de abusar de su hijo y habló de “explotación de menores”.

Ariza Clerici consideró que, si bien algunas expresiones fueron agresivas y vulgares, guardaban relación con una crítica a la exposición mediática de Ian y a la participación pública de su familia en temas vinculados con la discapacidad. También señaló que, por su condición de diputada nacional, cabía esperar de Lemoine un mayor cuidado al referirse a un adolescente con discapacidad.

El magistrado rechazó el argumento de la defensa de que los dichos estaban protegidos por la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 68 de la Constitución Nacional. Fundó el sobreseimiento en que las expresiones denunciadas no encuadraban en la figura contravencional de maltrato.

En su apelación, Ian y su madre, patrocinados por el abogado Andrés Gil Domínguez, sostuvieron que el fallo dio un peso insuficiente a la dignidad, la intimidad, la honra y la reputación del adolescente. También reclamaron que se tenga en cuenta la protección especial que corresponde a los chicos y adolescentes con discapacidad.

La asesora tutelar Carolina Becerra presentó su propio recurso en representación complementaria de Ian, quien había declarado el 28 de octubre en una sala especializada, con los apoyos y las adecuaciones correspondientes. El fiscal Hernán Biglino había pedido que la investigación continuara, pero no apeló el sobreseimiento. La revisión del fallo quedó planteada por los recursos de la familia y de la Asesoría Tutelar.