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”Coimas” en discapacidad

Sobreseyeron a un acusado en la causa Andis

Por Redacción

La Cámara Federal sobreseyó ayer a Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina, quien era investigado en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)

La decisión fue tomada por los jueces de la Sala 1, Pablo Daniel Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yadarola, por “no poder afirmarse la existencia del dolo requerido por el tipo penal previsto”.

Díaz había quedado en la mira por no facilitar las contraseñas de los correos electrónicos de la droguería y negar su acceso en el marco de un allanamiento.

En su momento dijo que no iba a llevar a cabo el blanqueo de contraseñas por no tener la autorización de sus dueños, motivo por el cual se le imputó el delito de desobediencia a un funcionario público.

Los jueces Bertuzzi y Yadarola aprobaron su sobreseimiento por considerar que el accionar de Díaz “resulta incompatible con la existencia de una voluntad general de desconocer la autoridad judicial”, ya que el abogado de la droguería le comentó que no estaba obligado a cooperar.

Llorens también adhirió al sobreseimiento, pero apuntó que su intervención en el procedimiento “respondía exclusivamente a sus conocimientos técnicos en materia de sistemas y no podía, por ello, discernir por sí mismo si la asistencia requerida en ese punto era, o no, jurídicamente exigible a su persona”.

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