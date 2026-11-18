La mesa ejecutiva nacional del PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, se reunió ayer por la mañana por Zoom y definió acompañar la reforma electoral que impulsa el Gobierno en el Congreso, incluida la suspensión de las PASO de cara al calendario electoral del año que viene. La decisión se produjo apenas unas horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado trate el proyecto, sobre el que finalmente no pudo sacar un dictamen favorable y pateó el tema para hoy.

La postura orgánica del PRO tuvo algo de sorpresiva. Es que, hasta horas antes del encuentro virtual, dirigentes que ayer estuvieron presentes sostenían la última posición partidaria al respecto, emitida semanas atrás: que la fuerza amarilla estaba en contra de voltear las Primarias.

El macrismo también se expresó a favor de la incorporación de la llamada Ficha Limpia en la reforma a tratarse. Se caía de maduro eso: es un reclamo partidario de larga data y de hecho, cuando tiempo atrás hubo un intento de tratar el tema en el Congreso pero se cayó por una extraña alianza circunstancial entre libertarios y kirchneristas, el PRO puso el grito en el cielo y tomó distancia del Gobierno al que había ayudado a ganar el balotaje de fines de 2023.

La convocatoria incluyó al diputado Fernando De Andreis; los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires); a Cristian Ritondo, jefe del bloque en la Cámara Baja; y el senador Martín Goerling, presidente de la bancada del PRO en el Senado y una suerte de vocero de la postura anterior a favor de las PASO. Ha quedado en “off side” y se verá si cumple con la disciplina partidaria en una fuerza en la que, digámoslo, hay poco espacio para el disenso respecto a lo que piensa el líder.

También participaron la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón).

Pero con Ficha Limpia

Tras la reunión, el PRO difundió su postura a través de un comunicado en X. “En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia”. Agregó: “También acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, para que sean designados por la Cámara Baja”.

Ficha Limpia, aquella demanda histórica, asoma como una suerte de pieza de cambio para respaldar la polémica caída de las PASO, que no serían derogadas definitivamente sino suspendidas para el próximo turno electoral. ¿De que se trata? Prohíbe candidaturas de personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección. O sea, sin condena firme por la última instancia, que sería la Corte Suprema de Justicia.

Caso emblemático de esto: Cristina Kirchner, presa por corrupción recién cuando el máximo tribunal se expidió, con la accesoria de prohibirle ocupar cargos públicos, en junio de 2025. Con Ficha Limpia no hubiera podido ser candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández, por ejemplo.

Lo de los parlamentarios del Mercosur, que en verdad extendía la boleta increíblemente para elegir puestos que luego casi ni se ejercían, siempre representó una materia menos discutible.

Pero el texto que el Gobierno quiere aprobar en el Senado incorpora la posibilidad de listas colectoras para cargos legislativos nacionales, uno de los reclamos de los gobernadores aliados para apoyarlo junto con la suspensión transitoria y no la derogación definitiva de las Primarias.

Sería un sistema a partir del cual un candidato presidencial (por caso, Javier Milei) compita en las provincias con dos listas de diputados y senadores adosada a la papeleta principal: una de su propia fuerza y otra del partido del gobernador aliado. Sumaría por dos lados.

¿Y las colectoras?

Es un tema algo incómodo para el PRO porque las colectoras habían sido prohibidas por el gobierno de Macri, a través del decreto 259/2019. Lo firmaron el expresidente, Marcos Peña y Frigerio, entonces ministro del Interior y hoy gobernador entrerriano y aliado de Milei.

Por eso hay ruido interno por este tema, con definiciones de dirigentes macristas como “habría que estudiar un poco más el sistema de colectoras” o “no está clara su constitucionalidad”.

Conviene mirar este viraje de PRO en el marco del acuerdo electoral que están tejiendo con La Libertad Avanza y que viene medio frío, según palabras recientes del propio Macri. Lo de ayer suena a un gesto de acercamiento para converger en ese entendimiento y, sobre todo, incomodar al kirchnerismo duro, que sigue siendo una suerte de némesis del macrismo. Más, incluso, que de los libertarios que gobiernan.

Se verá si aquel diagnóstico de cercanía inisnuante es real cuando voten los 3 senadores y la docena de diputados macristas en los respectivos recintos. El dato es que no le pueden dar una mano al gobierno para sacar dictamen favorable en el Senado, condición para que pueda tratarse en el reciento, porque no cuentan con representantes en la comisión de Asuntos Constitucionales.