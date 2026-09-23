Spagnuolo, procesado por presuntas coimas

La Justicia ratificó ayer el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, en la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos.

La medida fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.

Además de Spagnuolo, fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita.

Por otro lado, la Cámara Federal rechazó un planteo realizado por la defensa de uno de los imputados que pedía anular la causa.

Los procesamientos habían sido dictados por el juez Sebastián Casanello en febrero de este año. El caso se encuentra ahora en manos del juez Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N°11.

Según la hipótesis del fiscal Franco Picardi, Spagnuolo sería el jefe de un esquema de corrupción con el pedido de coimas para direccionar la contratación a determinados laboratorios en la compra de medicamentos e insumos.

En el fallo de ayer, los camaristas señalaron que “se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios”, cuya finalidad era la “obtención de ganancias indebidas”. Además, apuntaron que el extitular del Andis habría intervenido “en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo”.

La decisión de la Cámara se da luego de una auditoría interna detectara un desfase de $158.717 millones en los registros de la Andis, y un día después de la salida de quien era el actual titular del área, Alejandro Vilches.

Para hoy se espera la declaración de Nadia Beller, la exnovia de Fernando Cerimedo, quien aseguró tener pruebas de que el exasesor de Javier Milei fue quien filtró los audios atribuidos al extitular de la Andis.