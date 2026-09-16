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CRISIS EN LA CONSTRUCCIÓN

Sturzenegger: “Le regalan la plata a la UOCRA”

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Por Redacción

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cargó ayer contra la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la acusó de “regalar plata” a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el gremio de ese sector. Las declaraciones del funcionario se dieron en el marco del evento de la celebración del Día de la Exportación, donde previamente habló el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Tenemos a la construcción que está por debajo de donde la recibimos. Habría que preguntarle a CAMARCO por qué firma convenios (salariales) donde le regala plata a la UOCRA, siendo que el costo de la construcción está tan caro”, sostuvo el ministro. Sus declaraciones se dan en un contexto en el que la construcción viene quedando rezagada por las políticas de carácter económico adoptadas por el Gobierno. El último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojó una caída pronunciada del 4,5% en julio. En cambio, Sturzenegger defendió el crecimiento que registraron las empresas del sector energético.

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