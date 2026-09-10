Subieron los dólares y también el riesgo país

El dólar mayorista extendió su tendencia alcista, hasta los $1.514, el spread con el blue se redujo al 1,7%, mínimo desde el 8 de julio.

El blue se mantuvo estable y cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.514 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.592,66 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,2%.

En tanto, el dólar MEP cerró a $1.532,46 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.

Los bonos en dólares anotaron bajas generalizadas, en línea con el mal clima global, mientras el riesgo país volvió a acercarse a los 500 puntos.

En ese contexto, los títulos de deuda del tramo más largo registraron bajas de hasta 0,6%.

Así, el riesgo país avanzó dos puntos hasta las 496 unidades, según la medición de J.P. Morgan.

En el mercado de renta variable se dio vuelta y pasó a terreno positivo, el S&P Merval subió 0,4% a 3.089.545 unidades, mientras que medido en dólares avanzó 0,3% hasta los 1.939 puntos.

Dentro de las acciones líderes que más subieron se destacaron Aluar (+3%), YPF (+2,1%), BBVA (+1,2%) y BYMA (+1,1%).

Los ADRs también subieron hasta 3,1% encabezados por YPF, seguido de Bioceres (+3%).