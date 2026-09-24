Subió el precio de la nafta en La Plata: cuánto aumentó y en qué estaciones se aplica

Las principales petroleras, con excepción de YPF, comenzaron a aplicar este jueves aumentos de entre 2% y 5% en los precios de los combustibles, con diferencias según las regiones del país. En La Plata, el incremento ya está en marcha y representaba un nuevo golpe al bolsillo para los vecinos.

Por el momento, la empresa nacional mantiene el valor en sus surtidores pero no se descarta que se acople a la decisión que ya aplican el resto de las compañías. Que la decisión se haya tomado en la última semana de septiembre hará que el impacto en la inflación sea dividido en dos meses.

Con esta decisión se rompería el “buffer” que se venía aplicando desde mayo, luego de un alza de hasta 30% en los valores.

Ese acuerdo entre petroleras y refinadoras contemplaba una estabilidad en los precios de los combustibles mientras el barril de petróleo continuara por encima de los US$80 a cambio de que luego se mantendría el precio hasta equiparar los flujos.

Al promediar las operaciones de este jueves, el precio del Brent volvió a quebrar los US$100 producto de declaraciones contradictorias entre Estados Unidos e Irán.

El precio del barril trepó a US$105 y en consecuencia las petroleras que operan en la Argentina decidieron una nueva suba del precio de los combustibles.

Los precios en La Plata

Tras la medida de las petroleras, las pizarras de las estaciones de servicio de la Ciudad ya reflejaban el nuevo incremento del precio de los combustibles que oscilaba

Por caso, en relación al último incremento a principios de agosto, en los surtidores de Shell se expendía con los siguientes valores: nafta súper $2229 (+2,48%), nafta premium $2495 (1,67%) y diesel premium %2625 (+5,04%)

En tanto, en las estaciones de Axion se vendía: nafta súper %2219 (+3,26%), nafta premium $2479 (+3,33%), diesel común $2339 (+4,93%) y diesel premium %2599 (+94,41).