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Cómo dijo Francisco

“¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío”

Por Redacción

En la tarde cordobesa, el Papa retomó en un nuevo discurso una exhortación del fallecido argentino Jorge Bergoglio meses después de haber sido elegido pontífice en 2013. “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío (...), un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo”, dijo León XIV en la Catedral de Córdoba, al evocar el célebre “hagan lío” del papa Francisco. El mensaje original fue una arenga que Francisco pronunció durante la jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro, cuando los convocó a la acción en la fe católica.

Su salud

También recordó su reciente hospitalización y llamó a perseverar en la tarea pastoral pese a la edad o la enfermedad, en su tercer día de visita a Argentina. León XIV viene cumpliendo una intensa agenda en una gira sudamericana de 12 días que ya pasó por Uruguay y concluirá en Perú, a poco de un mes de haber sido sometido a una cirugía por un cáncer de pulmón.

“Lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación. Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo, nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios”, dijo el pontífice, tras llamar al clero y los seminaristas a “dar testimonio, perseverando en medio del sufrimiento”.

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