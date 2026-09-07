Súper Niño: buscan declarar la emergencia climática en la Provincia

Un proyecto de ley presentado en el Senado bonaerense busca declarar la emergencia climática en toda la provincia de Buenos Aires, como marco jurídico para que la administración de Axel Kicillof pueda adoptar medidas de prevención, atención, mitigación, asistencia y recuperación ante la inminente llegada del fenómeno conocido como Súper Niño.

La iniciativa fue presentada por la senadora bonaerense del bloque Fuerza Patria, Malena Galmarini, quien advirtió que, de acuerdo con datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia enfrenta un escenario climático crítico. "El organismo advierte que las probabilidades de que este evento climático alcance una magnitud 'muy fuerte' aumentan de manera considerable", señaló la legisladora.

En los fundamentos del proyecto, la dirigente del Frente Renovador sostuvo que "esta inminente anomalía climática extrema requiere contar con herramientas jurídicas que permitan al Estado provincial actuar con rapidez, coordinando recursos y priorizando la protección de la vida, la salud, los bienes y los servicios esenciales".

Por ese motivo, la iniciativa propone que la administración provincial declare la emergencia climática por un plazo de 180 días corridos, contados a partir de la fecha de inicio que establezca el decreto de activación, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 180 días mediante un nuevo decreto.

Durante la vigencia de esa emergencia, el Poder Ejecutivo provincial quedaría habilitado para ejecutar obras y acciones urgentes, así como para contratar los bienes y servicios necesarios con el fin de prevenir, atender, mitigar y reparar las consecuencias del evento climático que impactaría sobre el territorio bonaerense.

El texto faculta además al Gobierno provincial a otorgar subsidios y asistencia económica a personas y familias damnificadas, municipios, comercios, pequeñas y medianas empresas, productores agropecuarios e instituciones públicas o privadas que acrediten daños o afectaciones derivadas del fenómeno. También prevé que el Ejecutivo pueda destinar a los municipios afectados aportes no reintegrables, anticipos financieros, bienes, maquinaria, combustible, materiales, asistencia técnica y otros recursos necesarios para la prevención, atención, mitigación y recuperación ante la emergencia.

Para financiar estas medidas, el proyecto establece la creación del Fondo Provincial de Emergencia Climática, que estaría integrado por las partidas que determine la Ley de Presupuesto, reasignaciones, aportes y transferencias del Estado nacional, financiamiento de organismos nacionales e internacionales, donaciones y otros recursos disponibles.

La iniciativa también contempla la creación de la Mesa Interministerial de Emergencia Climática, pensada como un ámbito de coordinación de las acciones provinciales, integrada por representantes de las carteras de Ambiente, Infraestructura, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Salud y Economía. A esa mesa se sumarían también representantes de Defensa Civil, la Dirección de Vialidad, Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y cualquier otro organismo técnico que determine el Poder Ejecutivo bonaerense.

Cabe recordar que el fenómeno de El Niño se caracteriza por temperaturas inusualmente cálidas en las aguas superficiales de las zonas central y oriental del océano Pacífico. Cuando esto ocurre, en el país suelen registrarse elevados montos de precipitaciones, que pueden derivar en anegamientos e inundaciones.

Al respecto, la senadora bonaerense remarcó: "La urgencia que impone la llegada de este evento climático extremo nos exige actuar con previsión y responsabilidad para proteger la vida, los bienes y el futuro de las y los bonaerenses".