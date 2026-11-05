Supermercados Día cambia de dueño: De Narváez, propietario de Changomás, compró la cadena

Supermercados Día tiene nuevo dueño en la Argentina. El grupo español confirmó este jueves la venta de su filial local a Dorinka S.R.L., una sociedad controlada por el Grupo de Narváez (GDN), del empresario Francisco De Narváez, propietario de Changomás. La operación se acordó por US$53,8 millones y marca la salida de la compañía española del mercado argentino, donde tiene una extensa red de comercios de cercanía.

La adquisición comprende 991 establecimientos entre sucursales propias y franquiciadas, con una fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El cierre de la operación está previsto para el próximo 12 de noviembre. De esta manera, GDN ampliará su estructura comercial y pasará a contar con más de 1.000 tiendas distribuidas en 22 provincias, además de una organización que reúne más de 15.000 empleos directos e indirectos.

La noticia también tiene impacto en La Plata y la Región, donde la cadena cuenta con numerosos puntos de venta y forma parte del circuito habitual de compras de miles de consumidores. Con la operación, los supermercados Día quedarán bajo la misma conducción empresarial que Changomás, aunque todavía no se anunciaron modificaciones concretas en las marcas, los formatos comerciales o el funcionamiento de las sucursales.

Qué pasará con los locales y los trabajadores

Uno de los interrogantes que abre el cambio de dueño es qué sucederá con los establecimientos, los empleados y la red de franquiciados. Desde GDN destacaron que buscarán sostener el vínculo con los equipos de trabajo, los clientes, los proveedores nacionales y la comunidad de franquiciados.

“En esta nueva etapa, continuaremos sirviendo a nuestros clientes junto a los equipos de tienda, consolidando la relación con la comunidad de franquiciados y fortaleciendo la cadena de valor con los proveedores nacionales”, afirmó De Narváez al confirmar la adquisición.

Por el momento, no se comunicaron cambios en la estructura de los locales ni un plan de modificaciones comerciales. La integración permitirá reunir dos formatos diferentes: por un lado, las grandes superficies y supermercados de Changomás y, por otro, las tiendas de proximidad de Día, con establecimientos de menor tamaño distribuidos en barrios y zonas residenciales.

La red de franquicias es uno de los componentes centrales del negocio de Día y también formó parte de la documentación analizada durante el proceso de venta. En las negociaciones se revisaron los contratos, las condiciones comerciales y los vínculos con los operadores de los distintos establecimientos.

Por qué el grupo español decidió vender Día

La salida de la Argentina forma parte de una reestructuración internacional del Grupo Día, que en los últimos años también se desprendió de sus operaciones en Portugal y Brasil y de otros negocios que no formaban parte de su estrategia principal.

Con esta decisión, la compañía concentrará sus recursos en España, donde cuenta con más de 2.400 supermercados de barrio y considera que tiene mayores posibilidades de crecimiento y rentabilidad.

La situación económica de la filial argentina también pesó en la decisión. Según los datos difundidos por la empresa, durante los doce meses finalizados en junio de 2026, Día Argentina registró pérdidas contables por 54 millones de euros y absorbió otros 14 millones de euros de caja.

El grupo español sostuvo que la venta le permitirá dejar de realizar eventuales aportes de capital para sostener el negocio local y reducir su exposición a la volatilidad cambiaria. Los fondos obtenidos, equivalentes a unos 48 millones de euros, serán destinados principalmente a financiar su expansión en España y fortalecer su posición financiera.

El crecimiento de De Narváez en el negocio supermercadista

Para Francisco De Narváez, la compra representa un nuevo paso en su estrategia de expansión en el comercio minorista argentino. GDN había regresado con fuerza al sector en noviembre de 2020, cuando adquirió las operaciones locales de Walmart, que posteriormente fueron transformadas en la cadena Changomás.

Con la incorporación de Día, el empresario sumará una marca con una fuerte implantación territorial y un modelo comercial diferente al de sus actuales supermercados. La intención del grupo es integrar ambos formatos y ampliar su presencia en el mercado de consumo masivo.

La negociación también había despertado el interés de otros jugadores del sector. Entre los interesados estuvieron el conglomerado peruano Intercorp y la plataforma de entregas PedidosYa. Finalmente, GDN se impuso en el proceso competitivo coordinado por el banco Santander.

La venta en medio de la caída del consumo

El cambio de manos de Día se produce en un escenario complejo para el sector supermercadista. La propia compañía española señaló que las ventas de los supermercados argentinos acumularon una caída superior al 20% desde 2023, un contexto que afectó los resultados de su filial local.

Los datos de la consultora Scentia también reflejaron las dificultades del consumo masivo. En septiembre de 2026, las ventas de esos productos retrocedieron 1,2% interanual y acumularon una baja del 2,7% durante los primeros nueve meses del año.

En los supermercados de cadena, las cantidades comercializadas cayeron 2,6% frente al mismo mes de 2025, mientras que el acumulado entre enero y septiembre mostró una contracción del 3,8%.

En ese escenario, la compra de Día permitirá a GDN ampliar su participación en un mercado cada vez más competitivo y reunir bajo una misma estructura empresarial dos cadenas con presencia en buena parte del territorio nacional. Para los consumidores, la incógnita será cómo se traducirá el cambio de dueño en la oferta comercial, los precios y el funcionamiento cotidiano de los supermercados.