Suspensión de las PASO: un debate a pura interna en LLA

El Gobierno busca reunir los votos para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027, pero llega al debate en el Senado con apoyos inciertos y diferencias internas sobre la estrategia electoral. Mientras la presidenta del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, advierte que los números no alcanzan; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, asegura contar con 38 potenciales votos potenciales.

La estrategia oficialista no termina de convencer al entorno de Bullrich, donde creen que la Casa Rosada busca responsabilizarla por el eventual fracaso de la reforma: “Es una trampa”, advierten

En este marco, la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales para mañana aceleró una negociación clave y volvió a exponer la disputa entre Bullrich y Karina Milei. La suspensión de las PASO es una prioridad legislativa, luego de que el Gobierno dejara de lado el objetivo original de eliminarlas por completo.

Cerca de la senadora calculan que el La Libertad Avanza (LLA) llegaría a reunir 33 votos, cuatro menos de los 37 necesarios. Bullrich está dispuesta a acompañar, pero afirma que no le corresponde conseguir los apoyos ni ofrecer concesiones a los gobernadores. Cerca de Santilli, en cambio, insisten que hay 38 voluntades, apenas una por encima de la mayoría requerida, aunque admiten que dependen de que los compromisos se traduzcan en votos.

LLA tiene 21 senadores y necesita sumar 16. El cálculo más optimista de la Casa Rosada incorpora a los diez radicales, los tres del PRO y al menos cuatro legisladores vinculados con gobernadores. Sin embargo, ni la UCR ni el PRO definieron una posición común. En el radicalismo, Eduardo Vischi impulsa una alternativa para que las primarias dejen de ser obligatorias y se realicen solo cuando haya competencia interna.

Los dialoguistas reclaman definiciones sobre Ficha Limpia, el Presupuesto y las demandas provinciales. En tanto que el PRO defiende mantener las PASO, aunque no sean obligatorias.

El rol de los gobernadores

A la discusión por los votos se suma una posible moneda de cambio para los gobernadores: las listas de adhesión o colectoras. Durante una visita a Corrientes, Karina Milei y Santilli acercaron al gobernador Juan Pablo Valdés un borrador de la reforma política que contemplaba ese mecanismo, reclamado por mandatarios provinciales. El mendo Alfredo Cornejo y el santafesino Maximiliano Pullaro son actores clave de esa discusión.

La negociación convive con una contradicción territorial. Mientras dirigentes libertarios del interior aseguran que competirán contra los gobernadores en 2027, la conducción nacional evalúa acordar con esos mismos mandatarios y evitar presentar listas propias a cambio de que ordenen a sus legisladores votar la suspensión de las PASO. Dónde habrá alianzas y dónde podría haber disputas es una incógnita que por ahora la hermana del Presidente no despeja.

Un caso testigo que expone esa indefinición es Neuquén: la provincia votará el 14 de febrero y será la primera en inaugurar el calendario electoral del año próximo. Aunque los libertarios locales aseguran que enfrentarán al gobernador Rolando Figueroa, desde la Nación todavía evalúan un acuerdo. El sector de Santiago Caputo cuestiona competir contra el mandatario y es uno de los que promueve pactos con los gobernadores. En sintonía, Santilli recibió al entrerriano Rogelio Frigerio, que ya había respaldado la eliminación de las primarias.

El factor bullrich

En medio de la interna, Bullrich no confirmó si asistirá a la reunión de la mesa política de mañana. En su entorno sospechan que los Menem buscan trasladarle la responsabilidad por la falta de votos sin darle el control de las negociaciones. En Balcarce 50 cuestionan su compromiso y leen sus movimientos como señales de autonomía, pero por ahora evitan una confrontación abierta.

Por caso, le reprochan que el mismo día de la convocatoria a la comisión de mañana haya publicado un mensaje en favor de la ley de Discapacidad, que el oficialismo busca revisar o demorar pese a su aprobación en Diputados.

Por lo demás, la reforma electoral excede las PASO: modifica el financiamiento partidario, eleva los requisitos para conservar la personería, cambia aspectos de la Boleta Única de Papel, elimina los espacios gratuitos de publicidad electoral y la elección directa de representantes argentinos en el Parlasur. También cambia las reglas para formar alianzas y candidaturas y elimina los debates presidenciales.

La Casa Rosada espera que los respaldos provinciales para suspender las primarias aparezcan durante las próximas horas. El margen se achica: las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre y la Justicia Electoral pidió aprobar los cambios con anticipación. El debate, además de ser prioritario para el Gobierno para allanar el camino a la reelección de Milei, genera tensión al poner a prueba la capacidad de Karina Milei para alinear a su tropa sin romper con Bullrich.