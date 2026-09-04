Tandil: el Municipio entregó documentación para proteger 14 viviendas

Catorce familias de Tandil accedieron a una herramienta legal que permite proteger sus inmuebles destinados a vivienda. El Municipio concretó una nueva entrega de Actas de Protección de la Vivienda y recordó que el procedimiento puede realizarse de manera gratuita.

La documentación fue entregada durante una actividad encabezada por el intendente y la directora de Relaciones con la Comunidad. La iniciativa busca que más vecinos puedan acceder al régimen que establece una protección sobre la propiedad frente a determinadas obligaciones contraídas después de su inscripción.

El mecanismo puede aplicarse sobre la totalidad de un inmueble o sobre una parte del mismo. En el caso de las propiedades rurales, la superficie afectada no debe superar la denominada unidad económica. Además, uno de los beneficiarios tiene que residir efectivamente en la vivienda.

La gestión puede ser iniciada por los titulares registrales de la propiedad, quienes deben indicar quiénes serán los beneficiarios. Una persona que viva sola también puede realizar el trámite y designarse a sí misma.

La normativa contempla como beneficiarios al propietario, su cónyuge, conviviente, padres, hijos y otros familiares en determinadas circunstancias. También pueden incluirse parientes colaterales hasta el tercer grado, siempre que convivan con quien constituye la protección.

Para iniciar el expediente se requiere presentar la escritura del inmueble, documentación de identidad de los titulares y beneficiarios, constancia de CUIT, CUIL o CDI y los documentos que permitan demostrar el vínculo familiar o de convivencia correspondiente.

Desde el Municipio destacaron que el acceso a esta herramienta no tiene costo para los vecinos. Quienes quieran iniciar el trámite deben dirigirse a la Secretaría de Legal y Técnica, ubicada en Chacabuco 383.