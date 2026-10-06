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Política y Economía

Tandil: el Sindicato de Municipales se pronunció por la denuncia a Martínez Lastra

La conducción gremial afirmó que activó los protocolos correspondientes y quedó a disposición.

Por Redacción

En Tandil, la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales se pronunció sobre la denuncia de público conocimiento contra su secretario general, Roberto Martínez Lastra, y aseguró que puso en marcha los mecanismos previstos en los protocolos correspondientes.

“Ante la denuncia de público conocimiento hacia el Secretario General de nuestra institución, se han arbitrado los medios establecidos en los protocolos correspondientes, estando a disposición a fin de que los hechos denunciados sean aclarados; tanto en el ámbito administrativo como en el judicial”, señaló la organización en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Desde el sindicato también remarcaron que históricamente trabajaron para erradicar cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral. En ese sentido, destacaron la elaboración de un proyecto que posteriormente fue acordado con el Municipio para establecer un Protocolo de Actuación.

“Desde nuestra institución hemos bregado siempre por la erradicación de cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral, muestra clara de ello es el proyecto, luego acordado con el Municipio del Protocolo de Actuación, y la participación activa del Sindicato en acciones concretas con la misma finalidad”, expresaron.

Se trata de la primera y, hasta el momento, única reacción institucional del sindicato luego de que una trabajadora denunciara a Martínez Lastra por abuso sexual agravado.

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