Tandil: Hospital Lanteri advierte por la situación de afiliados de PAMI

El Hospital “Julieta Lanteri” de Tandil manifestó su preocupación por la situación que atraviesan los afiliados de PAMI y reclamó respuestas ante la reducción de prestaciones de la obra social. La advertencia fue realizada por la directora ejecutiva del establecimiento, Martina Iparraguirre, durante el primer aniversario del hospital como centro especializado en enfermedades crónicas no transmisibles.

Si bien destacó que el hospital incrementó un 400% sus prestaciones desde 2022 y actualmente supera las 6.000 prácticas mensuales, aseguró que ese crecimiento convive con un escenario “agridulce” debido al deterioro de la atención que reciben los jubilados.

La directora sostuvo que PAMI perdió médicos de cabecera y especialistas en los últimos meses, lo que deja a unos 25.000 afiliados de la ciudad con mayores dificultades para acceder a consultas y tratamientos. “Los adultos mayores tienen capacidad de saturar el resto del sistema de salud si su obra social no les da respuesta”, advirtió.

Además, reclamó conocer la cartilla prestacional actual de la obra social y cuestionó la falta de información sobre la disponibilidad de especialistas en áreas como cardiología, neumonología y diabetes. En ese sentido, afirmó que PAMI permanece “escondida bajo una alfombra”, sin explicar cómo prevé recuperar las prestaciones perdidas.

Iparraguirre también cuestionó el “silencio absoluto” del Sistema Integrado de Salud Pública y del intendente frente a esta problemática, al tiempo que denunció que el Gobierno nacional “cerró las canillas” de la vacunación para la población de riesgo durante el invierno.

Por último, pidió conformar una mesa de trabajo entre Provincia, Municipio y PAMI para planificar una respuesta conjunta. “Necesitamos a todos los actores sentados en una mesa viendo cómo enfrentamos la crisis; esa sería una buena manera de celebrar”, concluyó.