Tandil: la industria local atraviesa un cambio de paradigma y reclama crédito e inversiones

En el marco del Día de la Industria, el presidente de la Cámara Empresaria de Tandil, Guillermo Cravea, analizó la situación que atraviesa el sector productivo local durante una entrevista en el programa La Mañana, emitido por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, en el marco de la jornada “Tandil 2050”, convocada por el Municipio para debatir sobre el futuro del entramado industrial.

Al referirse al presente de la actividad, Cravea definió el escenario como “complejo” y señaló que, mientras algunos sectores atraviesan una crisis profunda, la industria enfrenta un cambio de paradigma a partir de las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

“Es un momento complejo en tanto en cuanto el gobierno no tiene una intención de modificar mucho su rumbo”, afirmó el dirigente. En ese contexto, planteó la necesidad de evaluar si la ciudad está en condiciones de avanzar hacia una industria moderna y capacitada.

Durante la jornada también se destacó la importancia de combinar el desarrollo tecnológico con el trabajo humano. Cravea valoró especialmente la participación de la universidad en las mesas de trabajo y sostuvo que la industria metalmecánica tandilense cuenta con una base de experiencia y conocimientos adquiridos durante años.

“Hay una gran ventaja: las empresas que fueron muy grandes en ciudad han dejado gente con mucho oficio. Además, hay una nueva generación que entiende perfectamente que, sin capacitación y sin nueva tecnología, es muy difícil alcanzar los objetivos”, sostuvo.El acceso al crédito, uno de los principales obstáculos.

Otro de los ejes abordados fue el acceso al financiamiento. El titular de la Cámara Empresaria consideró que la modernización de las empresas requiere tasas de interés acordes al contexto económico y planteó que la adquisición de maquinaria pesada demanda créditos de largo plazo.

“Si el gobierno está pensando en una tasa e inflación del 1%, obviamente una tasa de un 40% o 45% deja de ser normal”, explicó. En esa línea, señaló que los préstamos deberían contemplar plazos de al menos dos o tres años para que las empresas puedan amortizar las inversiones realizadas.

A este escenario sumó la presión tributaria, que calificó como “una de las más altas del mundo”, con una incidencia estimada de entre el 45% y el 50%. En particular, cuestionó el peso de Ingresos Brutos y consideró que debería revisarse.

“Es muy difícil salir de esta problemática si la mitad de la utilidad se la lleva el Estado”, sentenció.

La relación entre Nación y Provincia

Cravea también se refirió a las diferencias entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense, una situación que, según su análisis, repercute en la competitividad de la provincia frente a otros distritos como Córdoba y Santa Fe.

“La provincia de Buenos Aires se está perdiendo posibles radicaciones y posibles bajas de impuestos”, advirtió, al considerar que la disputa política deja a los sectores productivos en una posición de vulnerabilidad.

Por último, el presidente de la Cámara Empresaria puso el foco en las condiciones que necesita Tandil para acompañar un eventual crecimiento de su actividad industrial. En ese sentido, señaló que la disponibilidad de suelo y la planificación territorial serán determinantes para definir dónde podrán instalarse nuevas empresas.

“Tandil tiene problemas de suelo industrial. Se está discutiendo el cambio del PDT (Plan de Desarrollo Territorial) y eso va a ser muy importante para saber dónde se van a poder radicar las empresas”, concluyó.

Además, remarcó la necesidad de que las zonas destinadas a la actividad cuenten con servicios básicos, entre ellos gas e internet, como parte de las condiciones necesarias para atraer inversiones y generar nuevas fuentes de trabajo.