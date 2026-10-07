Tandil lidera el ranking bonaerense que mide el desempeño de los municipios

El Municipio de Tandil quedó primero en el ranking provincial elaborado por la plataforma Municipios Argentinos, según la última actualización del informe publicada el 5 de octubre de 2026, con un puntaje de 92,7 sobre 100. El relevamiento evalúa a los 135 partidos bonaerenses a partir de indicadores vinculados con transparencia, servicios, seguridad y mecanismos de control.

El índice fue diseñado para analizar la eficiencia y el nivel de apertura de las administraciones locales. Detrás de Tandil se ubicaron otros distritos que integran los primeros puestos, entre ellos Bahía Blanca, Vicente López, General Pueyrredón, Rauch, Olavarría, Ayacucho, San Cayetano y Balcarce.

En el apartado de transparencia, Tandil obtuvo 100 puntos, la máxima calificación. Para determinar este indicador se tuvo en cuenta la publicación de información pública esencial, como el presupuesto vigente, la ejecución presupuestaria, la planta de personal, los sueldos, las compras y contrataciones, las declaraciones juradas, el Boletín Oficial, los canales de acceso a la información, los datos abiertos y el detalle de las adjudicaciones.

La sistematización y publicación de estos datos está coordinada por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación. Desde el Municipio destacaron la importancia de contar con herramientas independientes que permitan observar y comparar el funcionamiento de las administraciones a partir de datos verificables.

Para la gestión local, este reconocimiento "representa también una referencia para continuar fortaleciendo los mecanismos de acceso a la información, transparencia y prestación de servicios".

Además de la transparencia, el estudio analizó las áreas de servicios y seguridad, donde Tandil se ubicó en el quinto puesto entre todos los municipios evaluados. El informe contempla distintos indicadores vinculados con infraestructura básica: el 94 por ciento de los hogares cuenta con agua de red, el 85 por ciento posee cloacas y el 7 por ciento tiene acceso a la red de gas natural.

La plataforma Municipios Argentinos está disponible para consulta pública y utiliza una metodología basada en fuentes oficiales. Entre ellas se encuentran el Indec y los resultados del Censo 2022 para las variables de población y servicios, la Dirección Provincial de Coordinación Municipal para el análisis de transferencias y las ejecuciones presupuestarias publicadas por los gobiernos locales y la Provincia.

Para evaluar la transparencia, el equipo de Municipios Argentinos realizó un relevamiento directo de 23 sitios web oficiales. Para los casos restantes, utilizó como referencia el índice de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

El objetivo de la herramienta es facilitar a los vecinos el acceso a información sobre la administración de los recursos y los servicios que reciben en sus distritos. La plataforma reúne en una misma interfaz datos relacionados con gasto, resultado, deuda y autoridades municipales, con el propósito de fomentar la rendición de cuentas y fortalecer el vínculo entre los gobiernos locales y la comunidad.