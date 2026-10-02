Tandil mostrará en Expotan seis proyectos tecnológicos que buscan resolver problemas concretos

El sábado 3 de octubre a las 15, Expotan será sede de “Tandil se proyecta: startups y empresas que crean, innovan y escalan”, una actividad impulsada por el Cluster Tecnológico Tandil que reunirá a seis proyectos y empresas para presentar sus desarrollos y mostrar cómo convierten problemas concretos en productos, tecnología y nuevas oportunidades de negocio.

La iniciativa tendrá formato pitch y permitirá conocer qué problemática aborda cada propuesta, de qué manera busca resolverla, cuál es su diferencial y qué recorrido desarrolló hasta el momento. Las soluciones abarcan áreas vinculadas con el agro y la producción, inteligencia artificial, automatización, gestión financiera y tecnología para empresas.

Seis proyectos tecnológicos

Papatrónica trabaja sobre uno de los desafíos de la producción de alimentos: reducir las pérdidas generadas por daños mecánicos. Su solución permite medir impactos durante etapas como la cosecha, logística, acondicionamiento, almacenamiento y empaque, para generar información que permita detectar puntos críticos y mejorar los procesos. El proyecto realizó más de 2.000 mediciones en regiones productivas de Argentina y Brasil.

ARGRO.ai desarrolla inteligencia artificial aplicada a la gestión del campo. Su asistente permite consultar información productiva mediante lenguaje natural, registrar eventos a través de mensajes de voz y anticipar situaciones relevantes. Para eso, integra datos del establecimiento, el clima y otras variables con el objetivo de facilitar las decisiones cotidianas.

Manny busca simplificar la administración de las finanzas personales mediante una herramienta de uso cotidiano: WhatsApp. La plataforma permite registrar gastos a través de mensajes, audios o fotografías y acceder posteriormente a reportes y análisis de la información. Durante sus primeros meses de desarrollo alcanzó más de 100.000 usuarios y más de 1.300 usuarios PRO.

ConciliA, desarrollado por 7iDeas, es un agente destinado a automatizar la conciliación bancaria. La herramienta trabaja en la carga y normalización de información, el cruce automático de movimientos y la revisión humana cuando es necesaria. Su objetivo es reducir las tareas operativas durante los cierres contables y está dirigida a estudios contables, PyMEs y profesionales independientes.

NAVIX, desarrollado por QWAVEE, digitaliza procesos relacionados con la gestión y comercialización de granos. A través de una única plataforma integra cupos, stock, turnos, descargas, reportes y cierres, reemplazando planillas, mensajes y procesos dispersos por información centralizada y trazable.

SoyBOT, la unidad de inteligencia artificial de Grupo Kelsoft, desarrolla soluciones destinadas a transformar la manera en que las organizaciones gestionan conversaciones y procesos. Entre sus aplicaciones se encuentran herramientas que centralizan interacciones iniciadas en WhatsApp, interpretan solicitudes mediante inteligencia artificial y coordinan las respuestas y tareas de los equipos, con mayor trazabilidad, seguimiento y control.

Tecnología aplicada al entramado productivo

“Tandil se proyecta” busca superar la presentación de productos y mostrar cómo la tecnología, el conocimiento y la capacidad emprendedora pueden convertirse en soluciones para desafíos concretos de empresas, productores y organizaciones.

La participación en Expotan permitirá además acercar estas experiencias a un público productivo más amplio y generar nuevos vínculos entre sectores que hasta hace algunos años podían pensarse por separado.

La 54° edición de Expotan se realizará los días 2, 3 y 4 de octubre en la Sociedad Rural de Tandil, con más de 400 expositores y una presencia destacada de tecnología vinculada al entramado productivo.

Desde el Cluster Tecnológico Tandil, la participación apunta a fortalecer ese encuentro, mostrar los desarrollos que se están creando, conectar capacidades con oportunidades y proyectar desde Tandil empresas con potencial para crecer más allá de la ciudad.