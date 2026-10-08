Tandil mostró su producción local y sus herramientas rurales en Expotan 2026

El Municipio de Tandil participó de la 54° edición de Expotan, realizada en el predio de la Sociedad Rural de Tandil, con una propuesta que reunió acciones vinculadas al desarrollo productivo, la capacitación para el sector agropecuario, la promoción turística y el fortalecimiento de la seguridad rural.

A través de la Dirección de Asuntos Agropecuarios, el Municipio llevó adelante distintas instancias de capacitación e intercambio destinadas a productores, profesionales y operarios. Los encuentros abordaron cuestiones relacionadas con la aplicación responsable de fitosanitarios, el control de plagas agrícolas y los desafíos que atraviesa actualmente la actividad ganadera en la región.

Las jornadas buscaron acercar nuevas tecnologías, estrategias para un manejo eficiente y herramientas que permitan facilitar la toma de decisiones en las distintas actividades que integran el sector agropecuario local. Además, la participación de los asistentes permitió intercambiar experiencias sobre las necesidades del sector y las posibles alternativas técnicas.

Otro de los espacios destacados fue "KmO Hecho en Tandil", impulsado por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación. Allí, productores y emprendimientos locales exhibieron y comercializaron alimentos y bienes elaborados íntegramente en la ciudad.

Durante las tres jornadas de la muestra, los visitantes pudieron acceder a una oferta que incluyó chacinados, quesos, productos sin gluten, cervezas artesanales, cuchillería, dulces y mermeladas. El espacio funcionó como una vidriera para la producción local y permitió fortalecer vínculos comerciales y generar oportunidades de llegada a consumidores y potenciales clientes.

En materia de prevención, la Secretaría de Protección Ciudadana presentó los programas Tranqueras Seguras y Centinela Rural, herramientas que forman parte del Sistema Integral de Protección Ciudadana y que tienen como objetivo mejorar la respuesta frente a situaciones de emergencia en zonas rurales.

Durante Expotan, los productores recibieron asesoramiento, pudieron gestionar identificaciones para sus establecimientos y conocieron el funcionamiento de la aplicación Centinela. Según informó el Municipio, estas acciones forman parte de una política pública de seguridad rural que ya permitió georreferenciar más de 2.500 tranqueras en todo el Partido.

Por su parte, la Dirección de Turismo contó con un espacio destinado a promocionar los atractivos de Tandil y presentar la nueva temporada turística bajo el nombre "Sentí Tandil". La propuesta invita a conocer la identidad de la ciudad a través de sus paisajes, su gastronomía y distintas actividades recreativas.

La participación municipal en Expotan permitió articular el trabajo de distintas áreas y generar un espacio de encuentro directo con productores, emprendedores y visitantes. De esta manera, se promovieron productos y propuestas locales y se acercaron herramientas vinculadas al desarrollo y la seguridad del sector rural.