Tandil: Néstor Auza pidió modernizar al pequeño productor agropecuario

Durante una entrevista en Tandil Despierta, por Eco TV y Tandil FM 104.1, el presidente de Federación Agraria, filial Tandil, Néstor Auza, analizó los desafíos que atraviesa el pequeño productor y planteó la necesidad de adaptar la actividad a los cambios tecnológicos.

En el marco de los 84 años de la institución, Auza recordó también el origen de la Federación Agraria y destacó a referentes históricos como Francisco Netri y Humberto Volando. “Es fundamental recordar a quienes fueron protagonistas en la historia de la institución”, expresó.

Sobre la situación actual del sector, señaló que muchos pequeños productores dejaron de trabajar sus tierras para dedicarse al arrendamiento. “Nuestro gran desafío es encontrar la forma de reivindicar nuevas visiones y modernización para que el productor tenga alternativas reales de capacitación”, afirmó.

Auza también se refirió a las dificultades económicas que enfrenta el sector, entre ellas el costo de los insumos, la falta de créditos y la presión impositiva. “La relación en el campo de capital más producción es la más lejana posible de cualquier otro emprendimiento”, sostuvo.

Además, destacó la importancia de incorporar herramientas como la digitalización y la inteligencia artificial. “Si el productor no tiene la más mínima capacitación para adoptar esa tecnología, prácticamente no la incorpora”, explicó.

Finalmente, planteó que las universidades y el INTA deben tener un papel activo en la capacitación y el acompañamiento de los productores frente a los cambios tecnológicos y productivos.