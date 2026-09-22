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Política y Economía

Tandil: Patria Grande realizará un Foro Social sobre endeudamiento familiar

La propuesta busca brindar herramientas para quienes atraviesan situaciones de mora y sobreendeudamiento, además de generar un espacio para compartir experiencias.

Por Redacción

Este sábado, la organización Patria Grande - Argentina Humana realizará en Tandil un Foro Social destinado a personas que atraviesan situaciones de endeudamiento y/o mora, así como a organizaciones, sindicatos y otros actores de la ciudad interesados en aportar al debate. La iniciativa busca brindar herramientas para afrontar la problemática y promover una mirada colectiva sobre una situación que, según plantean desde el espacio, no debe ser entendida únicamente como un problema individual y privado, sino también como una cuestión política y colectiva.

"Organizamos este Foro porque queremos convocar a quienes están atravesando una situación de deuda, pero también a organizaciones, sindicatos y distintos actores de nuestra ciudad que tienen algo para aportar. La idea es encontrarnos, compartir experiencias, conocer herramientas y pensar qué podemos hacer frente a un problema que se vive en soledad, pero es un problema más amplio. Por eso es importante acercarse: porque nadie tiene que llegar con las respuestas, pero sí podemos irnos con mayor fortaleza", afirmó Yanina Venier, referenta del espacio e impulsora del proyecto de ordenanza para declarar la emergencia por endeudamiento familiar en la ciudad.

El encuentro propone abordar el endeudamiento desde distintas perspectivas y poner en discusión las condiciones que llevan a las familias a recurrir a la deuda para afrontar sus necesidades. Desde la organización sostienen que el objetivo no se limita a aprender a administrar las obligaciones económicas, sino que también apunta a conocer derechos, generar herramientas de autodefensa, producir información, compartir estrategias y debatir políticas destinadas a prevenir y aliviar esta problemática.

La actividad tendrá dos momentos. En una primera instancia se compartirán experiencias de personas que atraviesan situaciones de endeudamiento y sobreendeudamiento, con el propósito de acercar herramientas para comprender las deudas y actuar frente a posibles abusos financieros y situaciones de hostigamiento por parte de entidades acreedoras.

También se difundirán distintos espacios de referencia de Tandil a los que se puede recurrir para denunciar, resolver situaciones o acceder a información vinculada con el endeudamiento.

"Cuando empezamos a hablar de endeudamiento fuera de nuestras casas, empezamos también a conocer nuestros derechos y a construir herramientas para defendernos. Nos encontramos con que muchas situaciones que se viven en soledad (el hostigamiento, las amenazas, los abusos, la presión permanente para pagar) pueden ser compartidas y pensadas colectivamente. El endeudamiento no puede dejarnos aislados: necesitamos fortalecernos como comunidad y construir estrategias de defensa frente a quienes se aprovechan de nuestras necesidades", sostuvo Venier.

El Foro finalizará con un panel conformado por referentes y referentas de organizaciones políticas y sindicales: Erica Lanzini, de ATE Tandil; Sebastian Hidalgo, de la CGT Tandil; Estela Sinopoli, de SUTEBA; Celeste Miranda, concejala de Fuerza Patria en la localidad de Viamonte; y Yanina Venier, de Patria Grande - Argentina Humana.

"Queremos que este Foro nos permita pasar de la deuda como problema individual a la construcción de respuestas colectivas: herramientas para defendernos, organización para acompañarnos y políticas urgentes que permitan aliviar la situación de las familias endeudadas en Tandil. De eso también se trata este encuentro", afirmó Yanina Venier.

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