Tandil: preocupación por robos, drogas y vandalismo en distintos barrios

En la última reunión del Foro de Seguridad de Tandil, representantes de distintos sectores plantearon reclamos por robos domiciliarios, narcomenudeo y episodios de vandalismo, mientras la entidad volvió a exigir mayores recursos para fortalecer la prevención.

Daniela Gatti, presidenta del Foro, explicó que los inconvenientes se repiten en barrios como Villa Italia, Villa Gaucho, La Movediza, Tunitas y Cerro Leones. Entre las demandas aparece la necesidad de incrementar los controles durante la noche, especialmente sobre la venta de alcohol.

Otro de los conflictos señalados está relacionado con los llamados “trapitos”. Según Gatti, el problema continúa sin una respuesta definitiva mientras se espera que el Concejo Deliberante avance con la reglamentación correspondiente.

Pero uno de los aspectos que más preocupa a los vecinos es la reincidencia. Desde el Foro sostienen que existen personas que son identificadas reiteradamente como responsables de delitos, recuperan su libertad y vuelven a protagonizar hechos similares.

Gatti estimó que serían alrededor de diez los individuos conocidos por su participación frecuente en ilícitos. Al mismo tiempo, señaló que comenzó a observarse otra problemática: grupos de adolescentes relacionados con el consumo de drogas y con actos de vandalismo que son exhibidos o incentivados mediante redes sociales.

La falta de medios también quedó expuesta durante el encuentro. El jefe departamental de Policía, Marcos Navarro, reconoció que los recursos disponibles no alcanzan para cubrir todas las necesidades. Una de las dificultades está vinculada con las custodias judiciales, que obligan a destinar efectivos y patrulleros a tareas que, según planteó Gatti, deberían ser realizadas por una fuerza específica.

La dirigente también cuestionó la falta de avances concretos por parte del Gobierno bonaerense. Si bien continúan las conversaciones con funcionarios del Ministerio de Seguridad, todavía no se concretó la llegada de los recursos necesarios para poner en funcionamiento la Fuerza Barrial de Aproximación en La Movediza.

A ese panorama se suma una carencia que el Foro considera histórica: Tandil no cuenta con un médico legista en su departamental. Esto obliga a realizar traslados hacia otras localidades para determinadas actuaciones judiciales y termina restando móviles y personal a las tareas de prevención.

Frente a este escenario, Gatti remarcó que la presión de los vecinos resulta clave para sostener los patrullajes y evitar que disminuya la presencia policial. “Si uno no está continuamente reclamando, cuando algo se pierde, vuelve el delito, los problemas y las maniobras peligrosas”, sostuvo.