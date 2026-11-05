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KICILLOF VUELVE A DIFERENCIARSE DE MILEI

Tapia, Scioli, Vidal y otros invitados a Luján

Archivo

Por Redacción

La inminente llegada del Papa León XIV a la Argentina volvió a exponer las diferencias entre Javier Milei y Axel Kicillof. Mientras el presidente evitó invitar a los expresidentes a las actividades del Santo Padre, el Gobernador la convocatoria a legisladores y a exgobernadores como Daniel Scioli (hoy funcionario de Milei), María Eugenia Vidal, Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf y Felipe Solá para participar de la misa en la Basílica de Luján. También invitó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y al titular de la AFA y la Ceamse, Claudio “Chiqui” Tapia.

“A nosotros no nos corresponde invitar a expresidentes”, aclararon, por su parte, desde la Gobernación, en referencia a la situación de Cristina Kirchner, que, aunque cumple prisión domiciliaria, podría pedir permiso para asistir a una de las misas del Sumo Pontífice. Sin embargo, no fue invitada.

“Para la provincia de Buenos Aires es un inmenso orgullo y una gran emoción poder recibir al Papa León XIV: queremos darle la bienvenida, agradecer su visita y transmitirle el cariño, el respeto y la esperanza con que lo recibirá todo el pueblo bonaerense”, afirmó Kicillof al presentar el operativo por la histórica visita que incluirá unos 30.000 efectivos, entre policías, personal sanitario, bomberos y agentes de seguridad vial y de Defensa Civil.

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