Taxis vs. Uber: buscan avanzar con un diálogo

Luego de una sucesión de episodios de tensión que tuvieron lugar la semana pasada en nuestra ciudad, taxistas y choferes de las aplicaciones de viajes que operan en la Ciudad reclaman una convocatoria institucional al conflicto que enfrenta a ambos sectores. Según trascendió, en los próximos días, desde la Comuna y el Concejo Deliberante se buscará abrir una mesa de diálogo que, tras escuchar a las partes propicie el camino de una solución al desarrollo y la convivencia de ambas actividades.

Como viene publicando este diario, el miércoles pasado choferes de taxis se movilizaron en el centro de la Ciudad, en reclamo a lo que consideran una falta de control del Municipio hacia la actividad de las plataformas de viajes como Uber, Cabify y Didi. Denuncian una competencia desleal del ejercicio de estas aplicaciones, frente al peso de los controles y cargas a los que deben someterse quienes conducen los vehículos tradicionales.

Con la presencia de episodios de tensión en cruces aleatorios de integrantes de ambos sectores, desde la Comuna se convocó a una mesa de diálogo ese mismo miércoles, con la idea de escuchar las quejas, reivindicaciones y necesidades de una actividad que viene golpeada no sólo por el surgimiento de estas nuevas aplicaciones, sino también por el incremento del combustible y los insumos en un contexto de caída del poder adquisitivo.

Sin embargo, frente a lo ocurrido, el viernes se llevó a cabo una nueva manifestación dirigida a la Comuna. Esta vez, protagonizada por choferes de Uber, Didi y Cabify, quienes reclaman su derecho a trabajar, a través de este formato que les permite reforzar sus ingresos.

Según trascendió, se espera que en los próximos días se avance en un canal de diálogo con la idea de escuchar a todos los sectores involucrados, y atendiendo la mejor medida para avanzar en un esquema en el que, como se sabe, implica una actividad que en nuestra ciudad no se encuentra formalizada.

El objetivo es tomar medidas destinadas a atender la cuestión integral del transporte en la Ciudad, un punto que coincide con la confección del nuevo pliego para la licitación de los micros que el mes que viene el Ejecutivo girará al Concejo Deliberante.

DEBATE EN EL CONCEJO

La semana pasada, el tema se metió de lleno en la sesión del deliberativo local, donde no había sido ingresado ningún nuevo expediente sobre el tema pero que fue atravesado por el reclamo de los integrantes de estos sectores.

En ese contexto, mientras desde el oficialismo se pidió prudencia para avanzar en un diálogo que se escuche a todos sectores, se mencionó que “es tan atendible las necesidades de los choferes de taxis, a quienes se les ha caído dramáticamente la demanda de viajes”, como las necesidades de los choferes de aplicaciones, que encuentran en esa veta una forma de incrementar sus ingresos para tratar de llegar a fin de mes”.

Desde la oposición, fueron los libertarios a través de Juan Pablo Allan quienes reclamaron junto al PRO la necesidad de “reconocer que estas plataformas llegaron para quedarse” y que “va a haber que avanzar, como lo hicieron muchas otras ciudades del mundo, para que las aplicaciones tengan una convivencia armónica con los taxis”, lanzó. Y añadió: “Habrá que rever la ordenanza que los regula, que es de 1978, y adaptarla a las necesidades que afrontan hoy”, concluyó.

Según indicaron trabajadores, funcionarios y concejales, el tema debe ser abordado desde todos los puntos de vista y en un marco institucional, algo que ahora las aplicaciones de viajes no tienen. Con distintas miradas y matices, tanto el oficialismo como la oposición del deliberativo local parecerían estar dispuestas a brindar el debate para abordar la cuestión y resolver la polémica. Los primeros pasos en ese sentido tendrán lugar esta semana.