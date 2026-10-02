“Tenemos una bazuca de U$S75.000 millones para enfrentar corridas”

El presidente Javier Milei reiteró que, si su Gobierno es reelecto el año que viene, “2028 será el mejor año económico de la historia”. La misma idea el Presidente expresó en New York durante su exposición ante inversores y banqueros de Wall Street. Además, durante el evento en Francia defendió su gestión y lanzó críticas al kirchnerismo.

Con respecto a las elecciones que vienen, y los riesgo de volatilidad que suelen traer, aseguró que el Gobierno cuenta con “una bazuca” de unos 75.000 millones para enfrentar el contexto. “Estamos bien armados para los intentos desestabilizadores y golpistas”, dijo y agregó que “sabe que está en la silla eléctrico, pero igual vamos a ganar. Ya lo dijo JP Morgan: si ganamos vamos a conseguir el investment grade, algo que no es menor”. Algo que, dijo bajará la tasa de interés y generará un proceso de crecimiento muy fuerte y “caída aún más fuerte de la pobreza”.

“Hoy la Argentina quiere ser el país más pro mercado de Occidente y ya es uno de los que más crece. El camino que tenemos por delante es claro: no vamos a descansar hasta hacer a la Argentina el país con mayor libertad económica del mundo. Durante estos primeros casi tres años de nuestra gestión, ya logramos lo que muchos decían que era imposible. Heredamos un Estado quebrado que estaba camino a una de las peores crisis de su historia, y entendimos que la raíz del problema era sencillamente que teníamos un Estado gigantesco que no podía financiar su gasto”, expresó.