Tensión oficial: Menem cruzó a Bullrich y dijo que no hay Plan B

La cúpula del Gobierno nacional se encargó de enviarle un mensaje fuerte a Patricia Bullrich. “No hay dos candidatos en La Libertad Avanza; el único candidato es Javier Milei”. El autor de la sentencia no fue alguno de los activos tuiteros libertarios, sino un dirigente de peso en la estructura de La Libertad Avanza: el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La definición sucede mientras Bullrich menea la posibilidad de una candidatura propia y afirma que está preparada para ser presidenta. El desmarque de la senadora se da además en sus definiciones respecto de otros temas como la marcha de la economía y, más recientemente, en la toma de distancia del propio Presidente cuando salió a reconocer el triunfo electoral en Brasil de Lula Da Silva. También cuando consideró que Milei había “cruzado un límite” al señalar que los periodistas que habían investigado la causa Libra “se tienen que quemar en la hoguera”.

Esas diferencias las profundizó horas después cuando decidió pegar el faltazo a una reunión de gabinete nacional.

El tiro por elevación de Menem es incluso más abarcativo, porque sale a bloquear las versiones de una eventual Primaria entre Milei y Bullrich. Sería una suerte de Plan B que tampoco cuaja en la Casa Rosada.

Menem dio una charla en el Congreso organizada por la Fundación Universitaria del Río de La Plata. Y ante una consulta, respondió que el actual mandatario es el único candidato. Lo curioso del caso es que esa definición se produjo el jueves pero terminó cobrando volumen ayer cuando fueron publicadas por la cuenta de X El Jefe que administra el equipo digital del titular de la Cámara baja.

Hay otro dato político fuerte que exhibe aún más la interna oficial: el propio Javier Milei se encargó de compartirlo en su cuenta de X.

Bullrich y los Menem (Martín y Lule) mantienen fuertes diferencias respecto de las estrategias políticas y la marcha de la administración libertaria. Además, aún cuando ninguno lo ha explicitado, existe una puja adicional y que tiene que ver con el acompañante de Milei en la futura fórmula presidencial. La senadora porteña no descarta ocupar ese lugar; el mismo que pretende Martín Menem con la anuencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Bullrich además arremete contra los Menem a los que responsabiliza de terminar poniendo trabas en el Congreso para que el Gobierna consiga los votos para suspender las elecciones Primarias.

El vínculo entre el karinismo al que reporta Menem y el sector de Bullrich comenzó a desgastarse a comienzos de año, cuando Karina empezó a decir que quería intervenir, con sus propios operadores, en la interlocución política del Senado.

En las últimas horas esa embestida de la hermana del Presidente habría escrito un nuevo capítulo. Según diversos trascendidos, Menem había estado junto a su primo, Lule Menem en la Cámara Alta un rato antes de la tensa reunión de bloque en la que Nadia Márquez, alfil de los riojanos y Karina Milei, manifestó nuevamente su malestar con Bullrich sin conseguir respaldos para quedarse con la conducción del espacio.

La legisladora neuquina, que asumió la voz de Karina y los Menem en el Senado, no puede romper el bloqueo de Bullrich que sumó fuerza con los senadores aliados, también molestos de los maltratos de la Casa Rosada.

ESTRATEGIA

Cerca de Bullrich niegan que vaya a romper con Milei, pero admiten que podría acompañarlo en la fórmula para 2027 con una serie de condiciones.

La senadora busca influir no sólo en el gabinete nacional sino también en la definición de diversas políticas del Ejecutivo. También quiere tener un rol importante en la definición de las candidaturas para el año que viene en diversas provincias y en capital federal.

El karinismo busca, por ahora sin suerte, desplazar a Bullrich en el bloque del Senado

En las últimas horas esa versión se amplificó tanto que hasta la diputada nacional ex libertaria, Marcela Pagano, habló de una suerte de “ultimátum” de la senadora para que se el abran lugares en el gabinete y que estaría a punto de vencer.

Mientras la interna escala, Milei por el momento no salió a cruzar directamente a Bullrich. Aunque deja correr versiones y replica mensajes, como el de Menem dirigido a la legisladora, por ahora prefiere no empujar a la senadora a salir de La Libertad Avanza.