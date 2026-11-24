El gobierno británico anunció una inversión de 18 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 23 millones de dólares, para reforzar la seguridad de sus territorios de ultramar, entre los que incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La decisión se conoció en medio de un nuevo período de tensión diplomática con Argentina por el reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

El anuncio contempla recursos destinados a fortalecer la seguridad marítima, la ciberseguridad, los sistemas policiales y judiciales, además de mejorar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado y lo que Londres considera amenazas hostiles o emergentes. Si bien la iniciativa alcanza a los 14 territorios de ultramar británicos, su inclusión vuelve a poner el foco sobre las Malvinas y la disputa que mantienen ambos países.

La medida fue presentada por la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, durante la cumbre anual que reúne en Londres a representantes de esas jurisdicciones. Del encuentro también participa el canciller británico, Ed Miliband, quien defendió la necesidad de profundizar la cooperación en materia de seguridad.

"Los Territorios Británicos de Ultramar son una parte esencial de la familia de naciones británicas, y en un mundo más peligroso, nuestra seguridad está cada vez más interconectada", sostuvo Miliband al explicar los objetivos de la inversión. También mencionó la necesidad de protegerse frente al crimen organizado, los ciberdelincuentes y los Estados hostiles.

En ese contexto, Kumaran recibió a Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, quien participa de las actividades en Londres y podría mantener una reunión con el canciller británico durante los próximos días.

El anuncio adquiere una dimensión particular por el enfrentamiento diplomático que mantienen Londres y el gobierno de Javier Milei. En los últimos meses, el conflicto por la soberanía volvió a trasladarse a distintos escenarios, con cruces políticos, advertencias económicas y controversias vinculadas con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto petrolero Sea Lion, que prevé la participación de la compañía israelí Navitas y la británica Rockhopper. Argentina busca frenar las actividades hidrocarburíferas en el área en disputa y presentó un pedido de medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La resolución sobre ese planteo se espera para el próximo 28 de noviembre.

A su vez, el Gobierno argentino avanzó con advertencias y posibles sanciones contra empresas y ejecutivos vinculados con la explotación petrolera en las islas. Desde Londres rechazaron esas medidas y cuestionaron la posición argentina.

La ministra Kumaran también había expresado críticas contra las decisiones de la administración de Milei. En octubre, ante el Parlamento británico, sostuvo que las medidas argentinas afectaban la seguridad jurídica y generaban dudas sobre el país como socio económico. Además, volvió a defender el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, una postura que Argentina rechaza en el marco de su reclamo de soberanía.