Tensión por Malvinas: rechazo británico a sanciones

El Gobierno británico ratificó su respaldo a las actividades económicas y al desarrollo de recursos naturales en las Islas Malvinas, en medio de las medidas impulsadas por la Argentina contra empresas y personas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago.

La posición fue expresada por la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien sostuvo que el Reino Unido considera que las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. Según Londres, ese derecho está vinculado con la autodeterminación de los habitantes de las islas.

El pronunciamiento se produjo luego de que la Argentina intensificara sus advertencias a compañías y proveedores que mantienen vínculos comerciales, directos o indirectos, con las Malvinas, especialmente en el sector energético.

“El Gobierno británico y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas”, afirmó Kumaran. Además, calificó de “inaceptables” las acusaciones y medidas impulsadas por las autoridades argentinas.

La declaración británica se suma a una guía publicada el 15 de septiembre sobre actividades comerciales en las islas. En ese documento, Londres sostiene que respalda el desarrollo de los recursos naturales del archipiélago y señala que las actividades hidrocarburíferas en su plataforma continental se encuentran reguladas por la legislación de las islas.

LA RESPUESTA

El gobierno de Javier Milei, en cambio, sostiene que esas actividades se desarrollan sin autorización de las autoridades nacionales y reivindica sus derechos de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos circundantes. La Cancillería rechazó la guía británica y señaló que las empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas no autorizadas están alcanzadas por la legislación argentina.

En ese marco, el Gobierno argentino informó que profundizó las medidas destinadas a advertir a empresas y particulares vinculados con estas actividades. La Cancillería señaló que ya fueron enviadas cerca de 180 notas de advertencia y que se iniciaron procedimientos administrativos contra personas y empresas relacionadas con operaciones hidrocarburíferas en el área en disputa.

El conflicto se encuentra particularmente vinculado al proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La Argentina cuestiona las actividades del proyecto por considerar que se realizan sin autorización nacional, mientras que el Reino Unido respalda el desarrollo de los recursos naturales por parte de las autoridades de las islas.

Según la declaración británica, Argentina habría recurrido nuevamente a mecanismos de presión económica contra empresas e individuos relacionados con las Malvinas. Desde Londres sostuvieron que medidas similares aplicadas en el pasado no impidieron que la economía de las islas continuara creciendo.

Además, Londres ofreció respaldo a subsidiarias y proveedores que pudieran verse afectados por medidas argentinas en terceros países y recomendó a las empresas involucradas buscar asesoramiento legal independiente.

La disputa también llegó a la Justicia argentina. El miércoles, la Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras relacionadas con Sea Lion.

La medida cautelar alcanza trabajos de perforación, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.