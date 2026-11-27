Como parte del extenso menú legislativo de ayer, el oficialismo en la Cámara de Diputados buscaba esta madrugada darle media sanción al presupuesto 2027, en un debate atravesado por las negociaciones con los gobernadores, los reclamos opositores por el financiamiento universitario y del sector de la discapacidad. El proyecto conserva las principales proyecciones económicas del Poder Ejecutivo, con un crecimiento estimado del 4% para 2027, una inflación anual del 18%, un tipo de cambio oficial de $1847,60 y un superávit primario equivalente al 1,1% del PBI.

La Libertad Avanza (LLA) llegó al recinto con acuerdos cerrados con el PRO, la UCR y los legisladores que responden a los gobernadores de Tucumán, Catamarca y San Juan. Pero era un misterio lo que pasaría en la votación en particular, donde los bloques provinciales y la oposición bregaban por introducir modificaciones al dictamen de mayoría.

Uno de los mayores puntos de conflicto giraba alrededor del financiamiento universitario, que los bloques opositores pedían elevar. En el texto que llegó al recinto, el Gobierno fijó partidas por 7,3 billones de pesos, lejos de los 11 billones que reclaman los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En ese tira y afloje, corría riesgo de caerse el artículo sobre el financiamiento que salió del dictamen de mayoría. De ser rechazado este punto en la votación en particular, se pondría a consideración el dictamen de Unión por la Patria, que contempla la asignación que piden los rectores. Esto obligaría a los libertarios reunir los votos para rechazar también el resto de los dictámenes de minoría.

En ese caso, se prorrogarían las partidas de fondos actuales, dándole mayor discrecionalidad al Gobierno para reasignar partidas, según advirtieron desde la UCR, que buscaba subir la oferta a cerca de $9 billones para que el Consejo Interuniversitario Nacional acepte.

Otros reclamos

Entre los reclamos pendientes aparecían además el financiamiento de obras viales, especialmente en Córdoba y Santa Fe, y la distribución de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que la Nación no destinó a infraestructura vial, así como pedidos por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos. Según trascendió, el Ejecutivo planteó que cada provincia negocie por separado con el Ministerio de Economía la distribución de esos recursos, que en conjunto superarían los $3 billones.

Por otro lado, desde Unión por la Patria (UP) anticiparon que insistirían en la votación en particular con un reclamo del colectivo de discapacidad, que pide asignar partidas específicas para garantizar el cumplimiento de la ley recientemente sancionada.

En este contexto, las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad denuncian un recorte nominal del 13% en los recursos destinados al programa Incluir Salud y exigen garantizar el financiamiento de las prestaciones, la actualización de los aranceles y el pago de las deudas con los prestadores.

Una de las espadas legislativas del Gobierno para defender el proyecto de Presupuesto fue el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien atacó al Congreso que integra de haber sido “cómplice de los gastos públicos desmedidos”.

Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó al oficialismo por “no escuchar” a los sectores de la Ciencia, universidades, jubilados y descapacidad.