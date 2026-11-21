El presidente Javier Milei participó esta noche del acto oficial de lanzamiento de Tesla en la Argentina, que marca el desembarco de la compañía estadounidense en el mercado local.

La automotriz dirigida por Elon Musk realizó la presentación en el barrio porteño de La Boca, donde dio a conocer su propuesta para el mercado argentino.

“Agradezco a Tesla Argentina por la invitación y por apostar al mercado argentino. Hoy inauguramos el primer local en el país de una marca que está haciendo historia en el mundo”, comenzó en su alocución el jefe de Estado, y agregó que “Este hito no es menor, ya que durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas”.

“Nos cerramos al mundo y vimos pasar el progreso desde afuera. Vimos como nuestros vecinos nos superaban uno a uno”, continuó el jefe de Estado.

Por último, el mandatario apuntó contra el modelo económico anterior, al que responsabilizó por el estancamiento. “Ese supuesto modelo eligió unos pocos ganadores y sometió al resto a ser perdedores. Prometieron crecimiento y dejaron 20 años de estancamiento”, cerró.