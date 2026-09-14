The Economist volvió a apuntar contra Milei: “La Argentina necesita menos gritos y más crecimiento”

El periódico británico The Economist apuntó contra la gestión de Javier Milei asegurando que “la Argentina necesita menos gritos y más crecimiento” para asegurarse un nuevo mandato en 2027. En un extenso artículo, el medio especializado hizo un repaso por la gestión libertaria, sus propuestas de reforma económica y las advertencias políticas de cara a 2027. La publicación representa la tercera nota crítica que el medio dedica al gobierno argentino en el lapso de una semana.

En su análisis, The Economist reconoce que, al asumir el ejecutivo con promesas de ajuste fiscal e hiperinflación en puerta, el presidente Milei logró desacreditar los pronósticos iniciales de muchos analistas al indicar que el mandatario “demostró que estaban equivocados”. En este sentido, destacó la desaceleración inflacionaria, donde el índice anual descendió desde el 161% registrado el mes previo a la asunción hasta un 34% en julio. Además, remarcó que la economía se proyecta a crecer por segundo año consecutivo y que la baja en el ritmo de aumento de precios coincidió con una reducción en la tasa de pobreza.

A pesar de la consolidación del superávit fiscal y el fin de la emisión monetaria directa, el editorial advierte sobre la lentitud y heterogeneidad del crecimiento. Entre los principales focos de preocupación se señalan la pérdida de poder adquisitivo, la creciente preocupación por el empleo y el desgaste político del oficialismo.

Para evitar que el programa económico enfrente un freno antes de las elecciones de 2027, The Economist sostiene que el gobierno debe volcar sus esfuerzos a dinamizar la inversión y el crédito privado. En esa línea, considera que Milei debería “ser más libertario, no menos". Además, plantea que se debe avanzar con la eliminación de las restricciones cambiarias que aún se mantienen y suspender las intervenciones del Banco Central para sostener el valor del peso, permitiendo una política monetaria más flexible.

Por otro lado, expresó que es necesario reducir los subsidios al transporte e incrementar partidas para infraestructura en rutas y redes ferroviarias, uno de los ejes donde la administración de Milei está enfrentando cada vez más cuestionamientos. En paralelo, The Economist señaló que Milei tendría que evitar el uso de conflictos diplomáticos, como la cuestión Malvinas, o enfrentamientos verbales como herramientas de distracción política y “mostrar algo de empatía” en reconocer los problemas que atraviesan las familias argentinas en materia laboral, salarial y tarifaria.

En este marco, sostuvo que “el destino de su proyecto puede depender de encontrar ese equilibrio”, advirtiendo que si no se dan cambios en estos frentes, el “remarcable experimento liberal” podría tener una derrota electoral y finalizar en 2027.