Con apoyo de los gobernadores, el Gobierno dio el primer paso para suspender las PASO nacionales de 2027, una de las prioridades electorales de Karina Milei. Tras conseguir dictamen para la reforma política, la mesa política oficialista confía en llevarla al recinto de Diputados el jueves y darle media sanción.

“Si no, no hubiéramos avanzado con el dictamen”, aseguran en el entorno del ministro del Interior, Diego Santilli, sobre el respaldo que calculan tener.

La seguridad que transmite la Casa Rosada contrasta con el traspié de la última sesión, cuando La Libertad Avanza quedó sin quórum para tratar el proyecto sobre Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El error de cálculo volvió a tensar la relación entre el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Esta vez, el oficialismo llega al recinto con una negociación más acotada. Para sostener el avance de la suspensión de las primarias, resignó el regreso de las colectoras, una herramienta que les había ofrecido a los gobernadores para facilitar los acuerdos electorales de 2027.

La discusión por las listas

Santilli y Eduardo “Lule” Menem habían ofrecido a los gobernadores radicales recuperar las colectoras bajo el nombre de “adhesiones”. El mecanismo les habría permitido competir con listas propias en determinadas categorías y vincularlas con una candidatura común en otra.

Para los aliados de la Casa Rosada, era una forma de conservar lugares competitivos sin quedar enteramente sujetos a la negociación con La Libertad Avanza.

Caída esa opción, vuelve la pregunta que atraviesa las conversaciones con las provincias: qué margen tendrán los gobernadores para armar sus listas si Karina Milei y los Menem vuelven a impulsar candidaturas libertarias propias en sus distritos. “Solo la palabra”, responde uno de los interlocutores del Ejecutivo con los mandatarios provinciales.

En el Gobierno hay quienes apuestan a cerrar acuerdos con la mayor cantidad posible de gobernadores. Martín Menem, en cambio, suele transmitirle a Karina Milei su preferencia por acotar esas negociaciones al período electoral.

Los mandatarios provinciales, que ya acompañaron al oficialismo en votaciones clave en el Congreso, buscan preservar margen para decidir sus candidaturas y sus calendarios.

Los gobernadores juegan con el calendario

Entre los radicales, cada distrito hace su propia cuenta. En Santa Fe, el equipo de Maximiliano Pullaro celebró que las definiciones electorales nacionales se postergaran hasta febrero, cuando cerrarán las listas provinciales para las primarias de abril y las generales de junio.

Con la posibilidad de buscar la reelección tras la reforma constitucional, el gobernador quiere evitar que la campaña santafesina quede atravesada por la disputa nacional y aspira a que la competencia libertaria en la provincia tenga el menor peso posible.

En Mendoza, Alfredo Cornejo ratificó que mantendrá el desdoblamiento que establece la normativa provincial y anticipó que tampoco prevé eliminar las primarias locales. El gobernador, que selló un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en 2025 y acompañó a Milei en el Congreso, enfrenta ahora la presión de la Casa Rosada para impulsar a Luis Petri como candidato a sucederlo.

El chaqueño Leandro Zdero, uno de los primeros en suspender las PASO de su provincia, proyecta votar en septiembre de 2027, aunque todavía debe fijar la fecha. En Jujuy, Carlos Sadir también separó los comicios provinciales de los nacionales y reconoció que la suspensión de las primarias podría complicar la organización del peronismo.

La Casa Rosada incorporó a la reforma la posibilidad de incluir las categorías provinciales en la boleta única nacional para los distritos que adhieran. La oferta apunta, entre otros, al entrerriano Rogelio Frigerio, que se inclinaría por adelantar la elección. Hasta ahora, Catamarca confirmó que votará el mismo día que la Nación. La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires también podrían hacerlo, aunque en ambos distritos el peronismo busca preservar las primarias locales.

El Presupuesto también entra en la negociación

La discusión electoral se cruza con el Presupuesto y los reclamos fiscales de los gobernadores. En el Consejo Federal de Inversiones, Luis Caputo propuso eliminar el impuesto de Sellos y reembolsar el 50 por ciento a las provincias que adhieran. El cordobés Martín Llaryora ya había cuestionado que se avanzara sobre ese tributo sin incluir en la discusión el impuesto al cheque y la coparticipación. Su relación con la Casa Rosada volvió a tensarse tras la fallida sesión en Diputados.

En Chubut, Ignacio Torres consiguió el aval del Ministerio de Economía para acceder a un crédito de US$150 millones de la CAF destinado a un acueducto. Al día siguiente fijó las elecciones provinciales para el 21 de marzo. Torres había colaborado para que la conducción del PRO respaldara la suspensión de las PASO nacionales, antes de que el Gobierno retirara las colectoras de la reforma.

La colaboración legislativa también convive con disputas abiertas en otras provincias. El salteño Gustavo Sáenz acompañó la suspensión de las primarias, mientras La Libertad Avanza apuesta a que la senadora Emilia Orozco pueda derrotarlo en mayo. En Neuquén, Rolando Figueroa fijó los comicios para el 14 de febrero en medio de los cruces con la senadora libertaria Nadia Márquez.

El jueves será la primera prueba en el recinto para la reforma que impulsa Karina Milei. Si consigue la media sanción, la discusión pasará al Senado y seguirá abierta la negociación que más les importa a los gobernadores: dónde competirán con los libertarios y en qué distritos todavía hay margen para compartir las listas.