La Legislatura de Formosa avaló en las últimas horas el ingreso de Grisel Mabel Insfrán al Superior Tribunal de Justicia, órgano que encabeza la estructura judicial de la provincia. La flamante magistrada es nada menos que la sobrina del gobernador Gildo Insfrán, cuya gestión al frente del Ejecutivo provincial se extiende desde 1995. El pliego se aprobó mediante un tratamiento sobre tablas, un mecanismo que permite debatir y votar un expediente sin dictamen previo de comisión. En el recinto, el oficialismo reunió 22 votos afirmativos contra siete negativos aportados por los bloques opositores. Antes de llegar al máximo tribunal, la mujer ocupaba la Secretaría Legal y Técnica de la gobernación desde 2019 y participó como convencional constituyente en la reforma constitucional de 2025.

Su incorporación completa la integración de cinco miembros prevista para el cuerpo judicial formoseño. Y se da mientras sigue abierta la disputa judicial en torno a la reforma constitucional formoseña y las reglas electorales hacia 2027. Tras el fallo de la Corte Suprema que objetó la reelección indefinida, la cláusula transitoria que habilita una nueva postulación de Gildo Insfrán continúa bajo revisión