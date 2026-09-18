“Tolosa es el barrio más coptado por el delito”

El concejal platense de La Libertad Avanza (LLA), Juan Pablo Allan, reclamó que el Municipio solicite la cooperación de las fuerzas federales en Tolosa, al considerar que el barrio atraviesa una situación que excede a la del resto de La Plata.

“Tolosa está viviendo una situación que excede la del resto, que tiene números muy malos”, sostuvo Allan durante una visita a la redacción de EL DIA. Y aseguró que la inseguridad “es por lejos la principal preocupación de los platenses”. En el barrio, señaló, se registran robos, entraderas, robos a comercios y situaciones vinculadas al narcomenudeo.

El edil presentó un proyecto para que el intendente solicite fuerzas federales. Allan sostuvo que el primer paso es reconocer una situación de emergencia y dijo que los vecinos viven “con un miedo, viven aterrados y viven limitados en sus libertades”.

En ese marco, cuestionó la capacidad de respuesta de la Policía Bonaerense. Afirmó que la fuerza está desbordada y que no cuenta con los recursos, la formación ni la tecnología suficientes para afrontar la complejidad del delito actual.

Para Allan, los municipios deben asumir un papel más activo en la prevención y complementar el trabajo provincial con patrullas, cámaras, tecnología y armas no letales. También defendió un proyecto para incorporar armas no letales para agentes municipales, con una capacitación obligatoria de seis meses.

El concejal puso como ejemplo a otros distritos bonaerenses donde, según sostuvo, los intendentes incrementaron la inversión en seguridad y reforzaron las patrullas municipales. En ese esquema, los agentes municipales realizan tareas de prevención y trabajan coordinadamente con efectivos de la Policía Bonaerense.

Allan también sostuvo que los intendentes conocen con precisión el territorio y pueden intervenir en forma inmediata ante determinados episodios. “El vecino no conoce de separación de jurisdicciones, el vecino quiere soluciones”, afirmó, al plantear que los gobiernos municipales deben asumir un rol más activo frente a la inseguridad.

También cuestionó las prioridades de la gestión. Sostuvo que los $5.000 millones destinados al Parque Saavedra deberían haberse utilizado en seguridad. “Todos los fierros tienen que ir a seguridad”, afirmó.