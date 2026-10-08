“Toma” en Educación y el Ejecutivo va a la Justicia

Cientos de estudiantes -entre ellos algunos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)- ingresaron ayer al edificio de la Secretaría de Educación, en el Palacio Pizzurno, donde realizaron una “sentada” para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta duró varias horas hasta que, pasadas las 20, los manifestantes fueron desalojados por efectivos de la Policía Federal. Poco después, el ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, anunció que “denunciará ante la Justicia la toma violenta” de la sede gubernamental.

Según trascendió, cuando los estudiantes ingresaron para protestar hubo empujones con el personal de la fuerza de seguridad. Quienes lograron sortear a los efectivos se sentaron en el piso y exigieron un encuentro con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien los recibió al cabo de varias horas de espera. Los manifestantes aseguraron que el funcionario no respondió a ninguno de sus reclamos.

Tras la protesta, que se dio a una semana de la 5ª marcha federal universitaria del próximo jueves, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, publicó en X un video en el que se ve el ingreso de los jóvenes al edificio donde funciona Educación y advirtió: “Por la fuerza, nada”.

Además de estudiantes de UNLP, del reclamo participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).