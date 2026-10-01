TotalEnergies anunció inversiones por casi 10 mil millones de dólares en el país

La francesa TotalEnergies presentó una cartera de proyectos por cerca de 10 mil millones de dólares para ampliar su producción de gas y petróleo en la Argentina, con inversiones previstas en Tierra del Fuego y Vaca Muerta.

Patrick Pouyanné, presidente y CEO de la compañía, realizó el anuncio durante la Argentina Week París, luego de mantener una reunión a solas con el presidente Javier Milei, a quien adelantó los proyectos.

Entre las iniciativas se encuentra un nuevo desarrollo costa afuera de Tierra del Fuego, que contempla una inversión de 1.500 millones de dólares y llevará el nombre de Alberdi, en homenaje a Juan Bautista Alberdi. Según Pouyanné, la denominación fue elegida junto al mandatario argentino.

En Neuquén, TotalEnergies prevé ampliar su producción de gas en Aguada Pichana y desarrollar petróleo en San Roque, en Vaca Muerta. Este último proyecto representa una inversión potencial de unos 5 mil millones de dólares.

Durante su exposición, Pouyanné pidió el acompañamiento del gobernador de Neuquén para avanzar con ese desarrollo y destacó las oportunidades que presenta la Argentina para las inversiones.

El empresario identificó como dos cambios centrales para las decisiones de una compañía global la posibilidad de girar dividendos al exterior y los incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Pouyanné recordó que había planteado esas condiciones a Milei durante su primer encuentro en Buenos Aires, en 2024, y sostuvo que las reformas impulsadas por el Gobierno abrieron una nueva perspectiva para invertir.

El titular de TotalEnergies también agradeció al embajador Ian Sielecki, organizador del encuentro, y destacó su papel para facilitar el diálogo entre la compañía y el Gobierno argentino.

Ante empresarios franceses, Pouyanné defendió las oportunidades que ofrece el país y señaló la continuidad de las reglas como una condición para desarrollar las inversiones previstas.