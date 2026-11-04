“Toto” Caputo anunció medidas para pymes pero la industria reclama más

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas de alivio impositivo para pymes y presentó una iniciativa para que las provincias eliminen el impuesto a los sellos. Habló en la apertura de la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) que se desarrolló en CABA.

Mientras, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Martín Rappallini celebró las medidas anunciadas por el ministro de Economía para aliviar la presión fiscal sobre las pymes y las grandes empresas. Sin embargo, también reclamó la implementación de un régimen de incentivos para la industria, al que definió como un “RIGI industrial”.

Consideró que la estabilidad macroeconómica es una condición fundamental, aunque insuficiente por sí sola. Rapallini puso el foco en las condiciones en las que las empresas deben competir con sus pares del exterior.

Entre las medias anunciadas por Caputo están la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027. “La idea es que esto les dé margen para ordenar sus cuentas”, indicó el ministro a los industriales que lo escuchaban.

En un plan de 18 cuotas sobre deudas con ARCA, ahora se podrán incluir las deudas al 31 de octubre (antes eran al 30 de junio).

Las pymes podrán utilizar el 100% del saldo a favor por exportación o por IVA de exportación, para cancelar deudas aduaneras. “Esto mejorará la caja y el manejo financiero de las empresas y será un gran paso hacia la implementación que haya una cuenta corriente única aduanera entre las empresas y ARCA”, añadió el ministro.

En otro orden, Caputo anunció que el Gobierno le propondrá a las provincias la eliminación del impuesto a los sellos. La iniciativa alcanzará a las jurisdicciones que están adheridas al RIGI y al REOR (Régimen de extinción de Obligaciones Recíprocas). La propuesta consiste en la eliminación del impuesto y a cambio el Estado Nacional es abonará el 50% de esa recaudación a modo de compensación.

Caputo también rechazó las opiniones de quienes que aconsejan al Gobierno nacional modificar el tipo de cambio para dinamizar la economía y dio detalles de la hoja de ruta que llevará adelante para ganar competitividad. Asimismo, el ministro puntualizó que uno de los motivos principales del actual estancamiento es la “incertidumbre política” que genera que los bancos frenen el otorgamiento de créditos dado el temor a que la tasa de interés se dispare luego de las elecciones de 2027.

PLAN PARA REACTIVAR LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Por otra parte, a través del Banco Nación se otorgarán créditos a plazo de 3 a 5 años a una tasa fija del orden de 20% para la compra de automóviles cero kilómetro. “No es plan platita, es darle una solución a algo que tardará en llegar. Aliviar el costo financiero es más relevante que cualquier otra cosa”, subrayó Caputo.