Tragedia en Ruta 36: un vecino de City Bell murió tras chocar de frente contra un camión

Un hombre de 44 años, vecino de City Bell, murió tras protagonizar un choque frontal entre el Peugeot 206 que conducía y un camión Scania en la Ruta Provincial 36, a la altura del kilómetro 112, en la zona de Vieytes, partido de Magdalena. El camionero fue trasladado a un centro de salud de manera preventiva.

De acuerdo con el parte policial, el siniestro ocurrió cuando el Peugeot 206 rojo, circulaba en sentido descendente y, por motivos que se investigan, invadió el carril contrario. En esas circunstancias, colisionó de frente contra un camión Scania 114L 340, al mando de un hombre de 52 años, con domicilio en Berisso.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar. En tanto, el del camión fue asistido y trasladado en ambulancia de manera preventiva, luego de manifestar dolores en el cuello, la espalda y un hombro. Según el informe policial, no presentaba lesiones visibles. Tal como dan cuenta las imágenes que acompañan esta nota, el Peugeot quedó destruido.

Tras el accidente, se dispuso un operativo de balizamiento preventivo y la circulación quedó parcialmente restringida en ese tramo de la Ruta 36, con el tránsito habilitado por un sector alternativo de la calzada.

La investigación quedó a cargo de la comisaría de Magdalena, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 del Departamento Judicial La Plata. Las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el choque fatal.