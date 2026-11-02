A diferencia de las administraciones bonaerense y porteña, el Poder Ejecutivo central optó por congelar el valor de los pasajes de su jurisdicción para evitar mayor presión inflacionaria. Además, la cartera de Transporte admitió un pasivo de 39.000 millones de pesos con las prestatarias por errores en los cálculos de recaudación.

Con el objetivo de contener la escalada de precios, el Gobierno nacional resolvió mantener inalterables las tarifas de las líneas de transporte automotor de jurisdicción federal. Para compensar esta inmovilidad en los boletos, la Secretaría de Transporte oficializó un esquema con mayores aportes estatales dirigidos a las empresas del sector a partir de noviembre.

La medida quedó formalizada este lunes a través de la publicación de la Resolución 80/2026 en el Boletín Oficial. La normativa diagrama una flamante estructura de costos y compensaciones para los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. En el mismo documento, el Poder Ejecutivo admitió un desfasaje en los giros realizados a las concesionarias entre junio y septiembre, producto de proyecciones oficiales equivocadas sobre los ingresos por la venta de pasajes.

Ese error de estimación generó un pasivo retroactivo de aproximadamente 39.000 millones de pesos a favor de las firmas transportistas. De acuerdo a versiones emanadas del sector empresarial, la Casa Rosada planea cancelar la mitad de dicha suma durante el transcurso de noviembre y liquidar el resto antes del cierre del año, aunque desde los despachos gubernamentales evitaron brindar confirmaciones precisas al respecto.

El nuevo cuadro de transferencias abarca a los recorridos nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que conectan la Capital Federal con el territorio provincial a través de la avenida General Paz o el Riachuelo, junto con los servicios urbanos interprovinciales del resto del país.

Todos estos ramales conservan sus valores estáticos desde julio pasado. Esta estrategia nacional marca un claro contraste con las directivas adoptadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, jurisdicciones que sí aplicaron incrementos tarifarios en sus respectivos boletos del 3,9 por ciento y del 5,02 por ciento para el mes en curso.