Tras el fallo judicial, Cristina Kirchner volvió a cobrar la pensión de Anses por $16 millones

Cristina Kirchner volvió a cobrar la pensión vitalicia que recibe por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner luego de que la Justicia ordenara restablecer de manera cautelar el beneficio que el gobierno de Javier Milei había suspendido.

La Anses abonó en septiembre el primer haber restituido, correspondiente a agosto de 2026, por $16.090.877,01 brutos. El 8 de julio, el ente nacional había comunicado al expediente que restituiría la prestación en la liquidación de agosto de 2026.

El organismo habilitó esa liquidación y el dinero se acreditó en septiembre. Así, el haber de agosto fue el primero que percibió Cristina Kirchner desde que la Justicia dispuso la restitución provisoria de la prestación.

De todas formas, el Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello mantendrá los recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia a fin de revertir el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social y volver a suspender el pago.

La disputa se inició en noviembre de 2024, cuando Anses dispuso la baja de los beneficios que percibía la expresidenta bajo la Ley 24.018 después de la condena que recibió por la Causa Vialidad. La decisión alcanzó tanto a la asignación vitalicia por su condición de ex presidenta como a la pensión derivada de la muerte de Néstor Kirchner.

La Justicia previsional deberá determinar en el expediente principal si la baja dispuesta por el ente nacional se ajustó a derecho. Ese debate continúa abierto y avanza en paralelo con el reclamo ante la Corte Suprema por la medida cautelar.