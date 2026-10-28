Tras el lunes negro, rebotaron los bonos y bajó el riesgo país

Tras la reacción negativa de los mercados que sucedió al triunfo de Lula Da Silva en Brasil, ayer rebotaron los bonos soberanos en dólares y retrocedió el riesgo país, aunque se mantuvo arriba de los 750 puntos básicos.

Los títulos en dólares operaron con subas de hasta 1,4%, encabezados por el Global 2041, seguido del Global 2046 (+1,2%) y el Global 2035 (+1,2%).

Por su parte, el indicador que mide el J.P. Morgan cedió 12 unidades (-1,6%) y se ubicó en 753 puntos básicos. Pese a la mejora, los bonos todavía no logran revertir las pérdidas recientes, en un escenario en el que confluyen factores domésticos y una mayor volatilidad internacional.

En este contexto, el Merval cayó 2,4% a 96.831 puntos, aunque medido en dólares cedió 1,8% a 58 unidades. En el panel líder, los papeles que más bajaron fueron los de Edenor (-4,3%), seguido de Transportadora de Gas del Norte (-4,3%) y Transportadora de Gas del Sur (-3,7%). Las acciones argentinas operaron con caídas de hasta 3,3% encabezadas por Telecom, seguida de Edenor (-3%), Transportadora de Gas (-2,1%) y Pampa Energía (-1,8%).

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró a $1.538, $2 por debajo del último máximo histórico, y cortó con siete jornadas consecutivas en alza. En lo que va de octubre, el tipo de cambio oficial registra un incremento de $22. Pese a esta recuperación, se mantiene un 26,3% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.946,73.

El dólar minorista cotizó a $1.560 en el Nación. El blue operó en los $1.575.