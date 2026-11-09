Tras escuchar al Papa, los empresarios pidieron una mesa de diálogo con trabajadores y el Gobierno

Las cámaras empresarias que integran el G6 adelantaron este domingo que propondrán una mesa "amplia con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil", para acordar "unas pocas bases que se sostengan más allá de cada gobierno".

El objetivo del encuentro será que "cada sector deberá decir qué espera de los demás y, sobre todo, qué se compromete a hacer".

Los empresarios consideraron que la visita del Santo Padre "puede ser también una oportunidad para toda la sociedad argentina, creyente o no: la de preguntarse qué valores deben seguir uniendo al país y qué país se quiere dejar a quienes vienen detrás".

"Muchos de esos valores tienen raíz cristiana y forman parte de nuestra historia común: la dignidad de cada persona, el valor del trabajo, la solidaridad, el respeto por el otro y la búsqueda del bien común. Un tiempo de grandes cambios La inteligencia artificial, las nuevas formas de producir y una economía cada vez más integrada abren oportunidades extraordinarias y también nuevas preguntas. El Santo Padre ha dedicado a estos temas su primera encíclica. Nos ha pedido que el progreso no deje nuevas ruinas a su paso y que lo asumamos como una responsabilidad compartida. Coincidimos: el desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas", indicaron.

En un comunicado difundido tras el primer mensaje del Papa, expresaron: "La empresa, además de ser una organización que produce bienes y servicios, es principalmente una una comunidad en la que se encuentran empresarios, trabajadores, proveedores, clientes y sus familias. No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa. Nuestra tarea es invertir, innovar, producir, competir con reglas limpias y crear empleo formal. El trabajo no es únicamente un ingreso: es dignidad, aprendizaje, integración y un camino para que cada persona construya libremente su proyecto de vida".

"Tenemos una responsabilidad especial con quienes hoy tienen menos oportunidades y con los jóvenes. Queremos una Argentina donde la educación vuelva a abrir puertas, donde el esfuerzo tenga recompensa y donde nadie quede definitivamente al margen. Nadie puede solo Ningún sector construye por sí mismo el futuro de una nación. Empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades, comunidades religiosas y organizaciones sociales tenemos intereses distintos y diferencias legítimas. Pero compartimos un destino", afirmaron.

Según consideraron, "la Argentina necesita recuperar la confianza y la capacidad de dialogar".

"Dialogar, comprendiendo que lejos de renunciar a las propias convicciones, se debe reconocer al otro y aceptar que nadie tiene todas las respuestas. Por eso, cuando concluya la visita, el G6 propondrá convocar a una mesa amplia con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil. El objetivo es acordar unas pocas bases que se sostengan más allá de cada gobierno. Cada sector deberá decir qué espera de los demás y, sobre todo, qué se compromete a hacer", enfatizaron los empresarios.

Además, agregaron: "Esperamos que la visita de su Santidad inspire el encuentro, pero el acuerdo y la responsabilidad de cumplirlo son nuestros. Bienvenido Recibimos al papa León XIV con esperanza. No una esperanza que espera, sino una que se pone a trabajar. Santo Padre: bienvenido a la Argentina. Que su presencia sea un mensaje de fe y también una invitación a escucharnos más, a superar divisiones y a construir juntos un futuro mejor para todos los argentinos".