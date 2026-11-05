Tras la derrota de Trump, EEUU ratificó el respaldo a la Argentina

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó hoy el respaldo de Washington al gobierno de Javier Milei y aseguró que el cambio de mayorías en el Congreso estadounidense tras la derrota republicana no alterará el compromiso bilateral.

“Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina”, escribió el diplomático en su cuenta de X, donde definió ese compromiso como “firme, estratégico y de largo plazo”. El pronunciamiento se conoció este jueves, dos días después de que los demócratas ganaran el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio término de Estados Unidos.

Lamelas afirmó que los gobiernos de Trump y Milei están construyendo una “alianza histórica” y sostuvo que la relación “trasciende los partidos políticos” porque responde a intereses de ambos países.

El embajador mencionó las inversiones, el comercio, el empleo y la seguridad como áreas de interés común y se comprometió a seguir trabajando para que la alianza se traduzca en resultados concretos. "Fortalecer a la Argentina también fortalece a Estados Unidos. Más inversiones, más comercio, más empleo y mayor seguridad para ambos pueblos. Mi compromiso personal es seguir trabajando para transformar esta alianza en resultados concretos", enfatizó Lamelas.

El posteo finaliza con la exclamación "¡Vamos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora!" y las banderas de ambos países.