Luego de varias jornadas marcadas por una intensa controversia pública e institucional, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió dar marcha atrás con el acto en homenaje al exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Santucho, que tenía fecha prevista para el próximo 10 de diciembre. La determinación surgió de una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la unidad académica, realizada bajo modalidad virtual ante el creciente malestar registrado dentro de la propia casa de estudios.

De la deliberación participaron representantes de los claustros de profesores, estudiantes y graduados de la sede ubicada en el barrio porteño de Constitución. Fuentes universitarias precisaron que la convocatoria revistió un carácter excepcional y fuera del cronograma habitual frente a la magnitud del conflicto desatado.

Durante el encuentro, una porción del cuerpo deliberativo denunció una “operación mediática” contra la decana Ana Arias y reiteró su respaldo al espíritu original del evento; sin embargo, la mayoría aprobó una nueva resolución que dejó sin efecto el aval previo bajo el argumento de que la propuesta no recibió un debate profundo y generó fuertes controversias.

La marcha atrás sobre la iniciativa —que había sido promovida por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, encabezada por el docente y sociólogo Pablo Bonavena— comenzó a gestarse desde el mediodía, impulsada por las críticas de diversos sectores estudiantiles y agrupaciones políticas internas. Entre quienes respaldaron la cancelación figuraron dos consejeros que originalmente se habían abstenido en la votación inicial, postura que coincidió con el rechazo expresado públicamente por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

La polémica trascendió los límites universitarios y motivó una intervención formal del Poder Ejecutivo nacional. A través del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el Gobierno solicitó por nota al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, que impidiera la realización del encuentro y reclamó la aplicación de sanciones disciplinarias contra los impulsores de la convocatoria.

El episodio expuso nuevamente las tensiones políticas internas dentro de la universidad. La decana Arias, cuya trayectoria está vinculada al peronismo kirchnerista y cuyo padre —un marino mercante militante de Montoneros— fue desaparecido durante la última dictadura militar, forma parte del espacio opositor a la conducción radical del Rectorado.