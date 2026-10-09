Tras la venta de AySA, cómo es el mapa de privatizaciones que prepara el Gobierno

El Gobierno nacional cuenta con una hoja de ruta precisa para privatizar a una serie de empresas públicas.

De acuerdo a lo que trascendió, el oficialismo apuesta a privatizar antes del primer semestre de 2027 al menos a cinco compañías con la idea de continuar achicando la estructura del Estado.

Detrás de este objetivo trabajan el ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y las conducciones de cada firma.

Cerrada la venta de AySA, a un grupo que integra Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en EDENOR, por 340 millones de dólares, la que sigue tiene que ver con el tren Belgrano Cargas, por la que se lanzó la licitación por concesión de vías hace unos días.

El desafío oficial será obtener a un oferente que acepte una concesión por 50 años, una inversión cercana a los mil millones de dólares y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Todo bajo una cláusula que impida a empresas extranjeras que sean controladas por estados involucrarse.

La licitación contempla que las empresas podrán realizar consultas hasta el 28 de octubre y tendrán plazo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre. Y comprende la concesión de las vías y los inmuebles aledaños de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Después figura Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y asistencia en tierra en los aeropuertos. Desde el año pasado que las autoridades se encuentran puliendo el proceso de licitación y, actualmente, se encuentran trabajando un segundo llamado antes de que termine el año, con modalidad a definir.

Por último, está ENARSA, la firma estatal encargada de la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica.

Según fuentes libertarias, en este 2026 se convocará a licitación de las termoeléctricas Belgrano y San Martín. Y luego en el primer trimestre de 2027 con la de Central Vuelta de Obligado.

Además el Gobierno tiene previsto avanzar con los gasoductos de ENARSA, otro valor fundamental de la compañía.