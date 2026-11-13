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“NOS DEJÓ ESPERANZA Y UNA GRAN TAREA PARA EL HOGAR”, dijo Monseñor colombo

Tras la visita del Papa, la Iglesia pidió más atención a los sectores vulnerables

Lo hizo el presidente de la Conferencia Episcopal, al resaltar el paso de León XIV por el Cottolengo Don Orione
León XIV, durante su visita al cottolengo don orione/archivo

Por Redacción

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reclamó a los gobiernos y a la sociedad un mayor compromiso con los sectores más vulnerables y destacó que la reciente visita del papa León XIV dejó un mensaje de esperanza, pero también una convocatoria a asumir responsabilidades frente al sufrimiento y la exclusión social.

“Nosotros a veces pedimos a los gobiernos, porque hay cosas que son propias de los gobiernos, pero también a la sociedad que mire hacia esos sectores y acompañe y sostenga”, afirmó el arzobispo de Mendoza al analizar el paso del Pontífice por el país y, especialmente, su encuentro con personas con discapacidad y víctimas del abandono.

Colombo sostuvo que uno de los momentos más conmovedores de la visita fue el encuentro del Papa con dos mujeres del Cottolengo Don Orione, cuyas experiencias personales pusieron de manifiesto la necesidad de garantizar contención y dignidad a quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

“Las dos mujeres del Cottolengo fueron dos historias de abandono, de exclusión donde la Iglesia había logrado darles una casa, una experiencia de familia”, señaló el titular del Episcopado, y destacó la importancia de sostener instituciones que brindan asistencia permanente a personas con discapacidad.

EXPRESIONES DE ODIO

En declaraciones radiales, el arzobispo consideró que el mensaje de León XIV también constituye una interpelación a una sociedad atravesada por los enfrentamientos y el malhumor, y advirtió sobre la naturalización de las expresiones de odio en la vida cotidiana.

“En nuestro lenguaje, nuestros enojos, porque cada mañana nos despertamos enojados o estamos como atribulados por todo”, reflexionó Colombo, quien contrapuso ese clima social con la actitud del Pontífice durante su recorrida por la Argentina.

En ese sentido, sostuvo que León XIV transmitió “una gran invitación a la esperanza” y destacó que su presencia dejó “alegría y esperanza y tarea para el hogar”, en referencia a las responsabilidades que, a su juicio, deberán asumir los distintos sectores de la sociedad.

Colombo también relató que el Papa se mostró particularmente conmovido frente a las historias personales de quienes sufren situaciones de abandono, enfermedad o marginación.

“Él, ante la historia personal, el dolor de alguien, el sufrimiento de alguien, es como un imán, escuchar y conmoverse”, expresó al describir la reacción del Pontífice durante los encuentros con personas que atravesaron experiencias traumáticas.

Entre esos episodios mencionó el caso de un sacerdote de Córdoba que sufrió graves secuelas físicas después de una complicación posoperatoria y que, gracias a herramientas de inteligencia artificial, pudo recuperar una forma de comunicación mediante su propia voz.

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