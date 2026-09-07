Tras llegar a los CAPS, el Colegio de Médicos advierte por telemedicina

El Distrito I del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó este fin de semana su preocupación ante la creciente incorporación de herramientas de telemedicina y videoconsulta en distintos ámbitos del sistema sanitario, y llamó a establecer criterios claros para garantizar la seguridad y la calidad de la atención médica.

La expansión de las modalidades de atención a distancia atraviesa actualmente distintos sectores del sistema de salud. Entre las iniciativas que se encuentran en marcha se destacan las implementadas por la obra social provincial IOMA y, como publicó este diario, el anuncio de la incorporación de estaciones de videoconsulta en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Municipalidad, con prestaciones que incluyen clínica médica, pediatría y herramientas de triage.

Frente a este escenario, desde la entidad colegiada señalaron que la tecnología puede constituir una herramienta complementaria para mejorar el acceso a la atención sanitaria, pero remarcaron que su utilización debe estar sujeta a criterios médicos y sanitarios precisos. En tal sentido, remarcaron que la consulta presencial es “irremplazable”.

En un comunicado, la institución fue categórica al sostener que la consulta presencial continúa siendo el ámbito fundamental para una adecuada evaluación del paciente. “El interrogatorio, el examen físico, la observación directa y el contacto personal entre médico y paciente son elementos esenciales para arribar a un diagnóstico correcto y establecer el tratamiento correspondiente”, señalaron.

En ese sentido, explicaron que una videoconsulta “puede resultar útil como herramienta orientativa, para determinados controles o para facilitar el acceso a una primera evaluación en situaciones específicas”, pero advirtieron que no puede equipararse a una consulta médica integral ni convertirse en un sustituto de la atención presencial.

Desde el Distrito I consideraron “positivo” que “se desarrollen mecanismos destinados a mejorar el acceso de la población al sistema de salud, especialmente en aquellos sectores y barrios que presentan mayores dificultades para acceder a los hospitales”. No obstante, remarcaron que “la incorporación de tecnología debe estar al servicio de la atención médica y no reemplazarla”.

La entidad también planteó la necesidad de que toda modalidad de atención remota cuente con protocolos y criterios profesionales que permitan determinar en qué situaciones una consulta puede ser resuelta a distancia y cuándo resulta indispensable la intervención presencial de un médico. “La utilización de dispositivos electrónicos como mecanismo de atención debe contar con criterios médicos claros que determinen cuándo una situación puede ser abordada mediante una consulta remota y cuándo requiere indefectiblemente la intervención presencial de un profesional”, indicaron.