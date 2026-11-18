El Gobierno de Javier Milei sufrió ayer un primer traspié en su intento por avanzar con la reforma política que incluye la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. Pese a las negociaciones desplegadas durante los últimos días para reunir los apoyos necesarios, La Libertad Avanza (LLA) llegó a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado sin las diez firmas que necesita para conseguir un dictamen de mayoría y habilitar el tratamiento de la iniciativa en el recinto.

La falta de acuerdo obligó al oficialismo a pedir un cuarto intermedio hasta hoy, cuando buscará retomar las conversaciones con los legisladores dialoguistas y destrabar el proyecto. La intención es reanudar el debate desde las 17, aunque el resultado dependerá de las definiciones que puedan alcanzarse en las próximas horas.

La postergación expuso las dificultades de la Casa Rosada para traducir en respaldos concretos los entendimientos que había intentado cerrar con distintos sectores de la oposición. Según el poroteo que manejaba el oficialismo antes de la reunión, contaba con seis integrantes propios y otros dos apoyos asegurados, los de los radicales Rodolfo Suárez y Eduardo Vischi. Sin embargo, todavía necesitaba sumar dos firmas más para alcanzar las diez requeridas en una comisión integrada por 19 senadores.

Entre los legisladores cuyos posicionamientos generan más dudas aparecen el radical catamarqueño Flavio Fama, el correntino Carlos “Camau” Espínola, la jujeña Carolina Moisés y la cordobesa Alejandra Vigo, quien mantiene conversaciones con el oficialismo y -aunque anteriormente se manifestó a favor de suspender las primarias- todavía no había comprometido su firma. La postura de Moisés, por su parte, también está atravesada por las negociaciones políticas con los gobernadores del norte.

El panorama había comenzado a complicarse incluso antes del inicio de la reunión. Durante el fin de semana, el Gobierno había acelerado las conversaciones e incluido modificaciones al proyecto para acercar posiciones con los sectores aliados. Sin embargo, las diferencias sobre algunos de los artículos y las quejas de senadores que aseguraron no haber recibido con suficiente anticipación el texto terminaron demorando las definiciones.

Focos de conflicto

Uno de los principales focos de conflicto es la incorporación de las denominadas listas colectoras o de adhesión en la Boleta Única de Papel. El mecanismo permitiría que una misma fórmula presidencial pueda recibir los votos de distintas listas legislativas, una alternativa que reclaman especialmente algunos gobernadores aliados y que fue incorporada por el Ejecutivo durante las negociaciones.

La propuesta, sin embargo, no consiguió despejar todas las objeciones. Algunos legisladores mantienen reparos sobre su implementación y sobre las consecuencias que podría tener en la competencia electoral. A esas diferencias se sumaron los cuestionamientos por el alcance de la reforma y la falta de precisiones sobre el articulado definitivo.

El objetivo del texto, sin embargo, apunta a la suspensión de las primarias para las elecciones presidenciales de 2027, una modificación que la administración libertaria considera central para reorganizar el calendario electoral del próximo año. La iniciativa también incluye cambios en las reglas de competencia entre los partidos y en el sistema de adhesiones de listas.

En medio de las dificultades para conseguir las firmas en comisión, el oficialismo recibió una señal favorable desde el PRO. El partido anunció que acompañará la suspensión de las primarias, una definición que le permite al Gobierno sumar tres respaldos para una eventual votación en el recinto. Sin embargo, ese apoyo no resuelve el problema inmediato: el PRO no tiene representación en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, por lo tanto, no puede aportar las firmas que LLA necesita para emitir dictamen.

En el conteo que había realizado el oficialismo, el respaldo del macrismo elevaba a 34 la cantidad de votos que podría reunir en el Senado, todavía por debajo de los 37 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta y darle media sanción al proyecto. De esta manera, la negociación con los bloques provinciales y los senadores que todavía no definieron su postura continúa siendo determinante.

La Casa Rosada pretende que la reforma llegue al recinto el jueves 26 de noviembre. Para cumplir con ese objetivo, necesita resolver primero el frente abierto en la comisión y conseguir un dictamen que habilite el tratamiento parlamentario. La sesión de mañana, en tanto, tiene otros temas previstos, entre ellos el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y otros proyectos.

El cuarto intermedio dejó en evidencia que la estrategia oficial todavía no tiene asegurada el respaldo parlamentario que necesita para avanzar con el proyecto que busca modificar las reglas de juego antes de las elecciones del año próximo.