Tres Arroyos: la Sociedad Rural recuperó el histórico Parque Hotel

En Tres Arroyos, la Sociedad Rural local (SRTA) inauguró sus nuevas instalaciones en el edificio que durante décadas albergó al histórico Parque Hotel. El acto estuvo encabezado por el presidente de la institución, Eugenio Simonetti, y significó la puesta en funcionamiento de un espacio que permanecía sin actividad desde 2021.

El inmueble fue inaugurado en 1964 y durante años tuvo un papel destacado en la vida social y gastronómica de la ciudad. Contaba con restaurante, confitería y capacidad para 112 huéspedes, además de haber sido escenario de numerosos eventos y celebraciones.

El hotel dejó de funcionar en marzo de 2020, con el comienzo de la pandemia, y su cierre definitivo se produjo al año siguiente. Desde entonces, el edificio permaneció inactivo hasta que la Sociedad Rural impulsó un proyecto para recuperar sus instalaciones y darles una nueva utilidad.

Durante el acto inaugural, Simonetti destacó el trabajo realizado durante los últimos tres años para concretar la iniciativa. “Hoy estamos inaugurando el resultado de un proyecto que comenzó hace tres años y que, después de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, finalmente podemos concretar”, afirmó.

La nueva sede permitirá a la entidad contar con espacios de trabajo para su equipo, pero también tendrá una función económica. Parte de las instalaciones podrá ser alquilada, con el objetivo de generar recursos que permitan fortalecer las finanzas de la Sociedad Rural y reinvertirlos en sus actividades.

El presidente de la institución destacó que el proyecto apunta además a preservar el patrimonio para las próximas generaciones. La inauguración contó con representantes de distintos sectores de la comunidad, entre ellos el secretario de Seguridad municipal, Juan Apolonio; el vicepresidente de CARBAP, Sergio Melgarejo; el titular de la Cámara Económica, Bruno Chiquette; Alejandro Barragán, por CELTA, y Gabriela García, por el Consejo Escolar. También participaron funcionarios y concejales de diferentes bloques.

Simonetti aprovechó el encuentro para reconocer a arquitectos, trabajadores, contratistas y a los integrantes de la Comisión Directiva que participaron del proceso. También mencionó especialmente al doctor Borioni, quien acercó la oportunidad de negocio, y a la familia García, a la que consideró fundamental para avanzar con el proyecto.

El momento más emotivo llegó cuando el dirigente recordó a quienes fundaron la Sociedad Rural y sentaron las bases de sus principales actividades. “Quiero que nos acordemos de lo que trabajaron los pioneros que hicieron la Rural, la feria y la exposición”, expresó.

Según Simonetti, aquellos primeros integrantes tuvieron una mirada de largo plazo y realizaron importantes esfuerzos personales para consolidar la institución. “Fueron hombres de muchísima visión que pusieron plata, se callaron la boca y trabajaron para que las cosas caminen”, sostuvo.

Al cerrar su discurso, consideró que la obra recientemente inaugurada representa apenas una parte de lo que hicieron aquellos pioneros. “A ellos es a los que tenemos que reconocer y tratar de imitar. Sé que nos va a costar un montón, pero tenemos que intentar hacerlo”, concluyó.